Während für die Männer 30 des TC BW Bad Ems die meisten Regionalliga-Partien bereits gespielt sind, stiegen die Herren-Reserve in der Oberliga sowie die der Verbandsliga angehörenden Jugendmannschaften am Wochenende erst in die Runde ein.

Die Jungsenioren des TC BW Bad Ems haben sehr gute Aussichten auch in der kommenden Saison der Regionalliga Südwest angehören zu dürfen. Das mit lauter Jungspunden besetzte Oberliga-Team der Herren zog zum Start der Runde ebenso wie die U15-Teams von der Insel Silberau den Kürzeren. Auf verlorenem Posten standen erstmals in dieser Runde die Herren des TC Diez.

Regionalliga

Herren 30, BW Bad Ems – TC BW Donaueschingen 8:1. Nach dem dritten Sieg hinterereinander und dem damit verbundenen Sprung auf Rang zwei dürften die Bad Emser Jungsenioren aus dem Gröbsten raus sein. Der weit gereiste Gast war auf der Insel Silberau jedenfalls chancenlos.

„Wir haben auf allen Positionen eine sehr gute Teamleistung geboten und auch die knapperen Begegnungen zu unseren Gunsten entschieden“, konnte BW-Mannschaftsführer Julian Mädrich ein ausgesprochen positives Fazit ziehen. Bereits nach den Einzeln war die Frage nach dem Sieger klar beantwortet. „Mit 6:2 Punkten sind wir sehr gut aufgestellt. Vielleicht ist am kommenden Sonntag beim Heimspiel gegen Oberstenfeld noch etwas drin, ehe mit Kronberg und Ludwigshafen zwei sehr hohe Hürden auf uns warten.“ Die einzelnen Ergebnisse: Dennis Gilberg – Ivan Vukovic 3:6, 6:4, 10:5; Marius Menten – Iwan Marevic 7:6, 4:0 (Aufgabe Marevic); Christian Klapthor – Kevin Schnabl 6:3, 6:3; Christof Brenner – Florian Braunschweiger 6:3, 6:4; Philipp Schehadad – Danijel Vujica 3:6, 6:2, 10:7; Andreas Klapthor – Stefan Lamm 6:0, 6:2; Die Doppel wurden nicht mehr ausgetragen und mit 2:1 für die Bad Emser gewertet.

Oberliga

Herren, BW Bad Ems II – BW Bad Homburg 2:7. Dass auf die ausschließlich auf deutsche Talente setzenden Kurstädter eine lehrreiche Runde wartet, ist Teamchef Dennis Gilberg klar. „Es gilt, wertvolle Erfahrungen für die Zukunft zu sammeln und mitzunehmen“, weiß Gilberg, dass die Trauben in der Oberliga sehr hoch hängen. Im Duell der Kurstädter wurde das Ergebnis den gezeigten Leistungen der Talente von der Lahn-Insel nicht im Ansatz gerecht. „Tristan Reiff, Julian Franzmann und Jonathan Dazert haben toll gespielt, aber jeweils im Match-Tiebreak verloren“, trauerte Gilberg der verpassten Chance nach, das Match in eine etwas andere Richtung zu lenken. Die Ehrenpunkte holten Yannis Ross, dem Gilberg eine tolle Entwicklung attestierte, sowie das Doppel Ross / Henkel. Insgesamt aber wurden die Bad Emser von einem starken Gegner unter Wert geschlagen. Die einzelnen Ergebnisse: Tristan Reiff – Antonin Bolardt 6:4, 6:7, 4:10; Julian Franzmann – Jiri Jindalek 4:6, 6:4, 4:10; Jonathan Dazert – Alin Mihai Fatu 0:6, 6:4, 10:12; Nico Ritz – Henrik Albrecht 3:6, 1:6; Yannis Ross – Steffen Schwenkreis 6:3, 7:6; Leo Ehrenlechner – David Siersdorfer 1:6, 0:6; Franzmann / Dazert – Bolardt / Jindalek 6:7, 4:6; Ritz / Ehrenlechner – Fatu / Schwenkreis 2:6, 6:7; Ross / Christian Henkel – Albrecht / Siersdorfer 7:6, 7:6.

Brasilianer Laelson Rodrigues sorgt für den Ehrenpunkt

Herren, TV Alzey – TC Diez 8:1. Im Top-Spiel mussten sich die Diezer im Rheinhessischen deutlich geschlagen geben. Für den Ehrenpunkt sorgte der Brasilianer Laelson Rodrigues, der im Doppel mit dem Italiener Enrique Bogo fast nachgelegt hätte. Mehr war allerdings für die Diezer nicht drin. Die einzelnen Ergebnisse: Mikolaj Lis – Enrique Bogo 6:4, 6:3; Egor Matvievici – Laelson Rodrigues 5:7, 2:6; Benjamin Weiler – Timo Kiesslich 6:4, 6:0; Benjamin Kessler – Liam Murtaugh 6:1, 6:0; Luca Hallstein – Noah Hoffmann 6:1, 6:0; Roland Hallstein – Alexander Lohrum 1:0 (Aufgabe Lohrum); Lis / Matvievici – Bogo / Rodrigues 6:3, 3:6, 10:6; Weller / Kessler – Kiesslich / Murtaugh 6:2, 6:2; Alzeys Adrian Kraus / L. Hallstein gewinnen kampflos.

Herren 75, Oberliga: TC Hüttigweiler – BW Bad Ems II 4:2. Kranke, Verletzte, Urlauber: Die Bad Emser Reserve machte sich laut Mannschaftsführer Peter Gilberg mit dem „letzten Aufgebot“ auf den weiten Weg ins Saarland und musste so die Punkte abliefern. „Mit dem Ergebnis können wir unter dem Strich aber zufrieden sein“, bewertete Gilberg. Peter Buhr gewann dabei nicht nur sein Einzel ebenso im Champions-Tiebreak wie das Doppel an der Seite Dieter Untermairs. „Ich denke, dass wir am kommenden Freitag beim nächsten Spiel in Neuwied personell wieder besser aufgestellt sein werden“, hofft Gilberg beim Derby am Rhein auf den zweiten Bad Emser Saisonsieg. Die einzelnen Ergebnisse: Willi Brass – Peter Buhr 4:6, 6:4, 8:10; Peter Klee – Hans Molitor 6:2, 6:1; Christian Baldi – Dieter Untermair 7:5, 6:1; Walter Mischo – Friedhelm Mallmann 6:0, 6:0; Klee / Baldi – Buhr / Untermair 6:4, 1:6, 8:10; Winfried Rausch / Mischo – Molitor / Mallmann 6:1, 6:1.

Verbandsliga

Männliche U 15, SG Mutterstadt/Ludwigshafen – BW Bad Ems 4:2. In der landesweiten Liga wird tolles Tennis gespielt, dementsprechend schwierig ist es, sich zu behaupten. Die bad Emser zogen sich aber in der Vorderpfalz ordentlich aus der Affäre. Der angeschlagene Tim Gemmer musste früh passen. Dafür überraschte Leif Leukel Ernest Kasaj, gegen den er in der Vergangenheit zumeist verloren hatte. „Wir hoffen, dass alle fit bleiben. Das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass wir gut abschneiden“, so BW-Sportwart Patrick Friedrich. Die einzelnen Ergebnisse: Ernest Kasaj – Leif Leukel 2:6, 1:6; Raphael Daleiden – Raphael Mennecken 6.4, 6:4; Jakob Armbruster – Tim Gemmer 1:0 (Aufgabe Gemmer); Lenny Weber – Leo Christoffel 6:2, 6:1; Daleiden / Armbruster – Leukel / Mennicken 6:7, 6:3, 12:14; Kasaj / Weber – Gemmer / Christoffel 6:0, 2:0 (Aufgabe Gemmer / Christoffel).

Weibliche U 15, BW Bad Ems – TC Neuwied 2:4. Wie eng Sieg und Niederlage beieinander liegen können mussten die gut aufgelegten Bad Emser Mädchen erkennen. Zwei Partien gingen erst im Champions-Tiebreak verloren. So stand statt eines durchaus möglichen Erfolgserlebnisses unter dem Strich eine 2:4-Niederlage für die Girls der Blau Weissen. Die einzelnen Ergebnisse: Lina Heimer – Lilli hubbert 6:4, 6:3; Finja Friedrich – Jumana Hassan 4:6, 6:7; Carolin Amerkamp – Anastasia Kuzmina 5:7, 6:2, 11:9; Mona Fischer – Leyla Melina Wirges 4:6, 6:2, 8:10; Heimer / Friedrich – Hubbert / Hassan 4:6, 2:6; Amerkamp / Fischer – Kuzmina / Wirges 7:6, 2:6, 7:10.