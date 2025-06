In der Medenrunde ist vor der kurzen Pfingstpause, in der es traditionell um die Rheinlandmeisterschaft geht, Halbzeit für viele Teams oder sogar schon die zweite Saisonhälfte angebrochen. Die ersten Vorentscheidungen zeichnen sich schon ab.

Trotz der teils starken Gewitter und Regenfälle konnten die meisten Spiele der Westerwälder Tennismannschaften in der Ober- und der Verbandsliga zu Ende gebracht werden. Nur eine Partie wurde abgebrochen.

Oberliga

Männer 30, TC Rot-Weiss Neustadt – SG Guckheim/Herschbacher TC 4:5. „Das war ein ganz knapper und etwas unerwarteter Sieg gegen einen starken Gegner“, freute sich Niklas Wörsdörfer, der Spitzenspieler der Westerwälder. „Im Gegensatz zu den vorherigen Spielen ist der Gegner diesmal in Bestbesetzung angetreten und hat uns alles abverlangt“, berichtete er weiter. „Wir sind sehr froh, dass wir schon den dritten Saisonsieg im vierten Spiel einfahren konnten.“ In der Tabelle bleibt die SG aus Guckheim und Herschbach mit 6:2 Punkten Spitzenreiter HTC Bad Neuenahr (8:0) auf den Fersen. Der drittplatzierte TC Oberwerth Koblenz (6:4) hat bereits ein Spiel mehr absolviert.

Ergebnisse: Rares Georgescu – Niklas Wörsdörfer 4:6, 3:6; Valentino Rossi – Alexandar Spassov 6:2, 6:2; Gernot Gruß – Fabian Ibel 6:3, 2:6, 2:10; Philipp Seibel – Philipp Tworeck 2:6, 6:3, 5:10; Sven Massinger – Mike Sattler 2:6, 0:6; Fabian Oehlert – Alexander Fein 6:3, 3:6, 10:7; Rossi/Seibel – Wörsdörfer/Tworeck 5:7, 2:6; Georgescu/Massinger – Ibel/Sattler 6:2, 1:6, 10:5; Gruß/Oehlert – Spassov/Stefan Kunchev 6:3, 1:6, 10:3.

Verbandsliga

Männer 30, TC Trier – SG Roßbach/Siershahn/Mittelwald Montabaur 3:6. Durch den Sieg im Spitzenspiel – es war der dritte im dritten Spiel – eroberten die Westerwälder die Tabellenführung, die bis dato Trier innehatte. Auf dem Weg zu möglichen Meisterschaft hat die SG Roßbach jetzt noch zwei vermeintlich leichte Spiele gegen Mannschaften aus der näheren Umgebung vor der Brust. Am 15. Juni empfängt das Team von Kapitän Stefan Schenkelberg den TC BW Bad Ems II und tritt dann zum Abschluss am 29. Juni beim TC Oberwerth Koblenz II an. Meistert die Spielgemeinschaft aus Roßbach, Siershahn und vom Mittelwald auch diese Hürden, ist der Oberliga-Aufstieg perfekt.

Ergebnisse: Mike Vermeer – Maximilian Schmitz 6:1, 6:2; Leandro Toledo – Adrian Franco 6:0, 6:1; Marius Porn – Matthäus Stolarz 6:4, 2:6, 8:10; Markus Lellinger – Alexander Hitzek 1:6, 1:6; Lukas Apel – Marius Ferger 1:6, 5:7; Niklas Gussner – Samuel Maestre 0:6, 0:6; Toledo/Apel – Schmitz/Ferger 7:5, 6:4; Vermeer/Gussner – Stolarz/Maestre 3:6, 5:7; Porn/Lellinger – Hitzek/Christian Blaicher 6:2, 1:6, 5:10.

Männer 55, SG TC/Spfr Höhr-Grenzhausen/Nauort – TC SW Montabaur 4:5. In Nauort trat der TC Schwarz-Weiß in voller Besetzung an und feierte den zweiten Sieg. Nach dem 3:3-Zwischenstand, bei dem Christian Bruchhäuser, Dirk Grünewald und Alexander Burg für Montabaur punkteten sowie Mimmo Marescalco, Michael Steuler und Jörn-Heiko Köhne für die gastgebende SG, machten die Doppel den Unterschied. Christian Bruchhäuser/Ralf Busch mit einem 6:2, 6:2 und Andy Roth/Ralf Kleinheinrich mit einem 6:0, 6:2 sicherten „das 5:4 und damit den Klassenerhalt“, wie Montabaurs Kapitän Kleinheinrich zufrieden feststellte. Was das abgebrochene Spiel in Bad Neuenahr angeht, warte man noch auf die Terminfestsetzung vom Verband für die Doppel. „Untereinander konnte kein Termin bis zum 14. Juni gefunden werden, der allen passt“, so Kleinheinrich.

Ergebnisse: Mimmo Marescalco – Dietmar Schmidt 7:6, 6:2; Dietmar Pieler – Christian Bruchhäuser 2:6, 2:6; Tek Tjiauw Na – Dirk Grünewald 5:7, 2:6; Michael Steuler – Ralf Busch 2:6, 6:3, 11:9; Jörn-Heiko Köhne – Ralf Kleinheinrich 6:4, 6:7, 10:2; Günter Fischer – Alexander Burg 2:6, 0:6; Marescalco/Pieler – Schmidt/Grünewald 7:5, 6:2; Na/Steuler – Bruchhäuser/Busch 2:6, 2:6; Köhne/Fischer – Kleinheinrich/Andreas Roth 0:6, 2:6.

Frauen 30, SG Metternich/Lahnstein – TC Mittelwald Montabaur abgebrochen beim Stand von 1:1. Die Partie wird am Sonntag, 22. Juni, 15 Uhr, fortgesetzt.

Frauen 40, Trimmelter SV – Herschbacher TC 2:4. „Wir sind total zufrieden mit dem Ergebnis“, sagte Herschbachs Mannschaftsführerin Tatjana Ebenig nach dem dritten Sieg im dritten Spiel. „Wenn man mit fünf Spielerinnen, von denen zwei angeschlagenen sind, und ohne Nummer eins zum direkten Konkurrenten fährt, ist das klare Ziel, ein Unentschieden zu erreichen“, sagte sie zur Zielsetzung, die deutlich übertroffen wurde. „Während Jenny Holzbach an Position vier vor der Regenpause ganz klar ihr Einzel mit 6:3, 6:3 eintütete, musste Michaele Olbrich nach Gewinn des ersten Satzes eine anderthalbstündige Regenpause abwarten, um ihr Match dann im zweiten Satz zu gewinnen“, berichtete Ebenig. Die an Position eins spielende Rita Hannappel konnte ebenfalls den ersten Satz vor der Regenpause mit 6:4 gegen ihre aggressiv spielende Gegnerin klarmachen und gewann den zweiten Satz klar mit 6:2. Damit war das Ziel schon erreicht und „wir konnten ohne Druck die Doppel spielen“, so Ebenig, die an der Seite von Olbrich im Champions-Tiebreak den Sieg perfekt machte.

Ergebnisse: Miriam Jakobson – Rita Hannappel 1:6, 2:6; Barbara Ziwes – Michaele Olbrich 3:6, 4:6; Stephanie Stefka – Barbara Keul 6:2, 6:3; Cathrin Schneider – Jennifer Holzbach 3:6, 3:6; Jakobson/Saskia Louis-Mager – Tatjana Ebenig/Olbrich 2:6, 6:2, 7:10; Ziwes/Stefka – Hannappel/Holzbach 6:3, 6:3.

Frauen 50, TC Eitelborn – TC Trier 4:2. Beim in der Vorwoche unterbrochenen Spiel gegen Trier standen noch die Doppel aus, wobei Marion Hepfer und Bettina Brendler den zum Sieg fehlenden Punkt sicher holten.

Ergebnisse: Ute Gilberg – Petra Schwindling 4:6, 1:6; Kristina Weber – Nadja Eveno 6:3, 6:4; Simone Wernecke – Karin Konkol 4:6, 6:2, 13:11; Bettina Brendler – Barbara Schwering 6:2, 1:6, 10:3; Marion Hepfer/Brendler – Schwindling/Schwering 6:0, 6:3; Gilberg/Ulla Liessner – Eveno/Barbara Luxenburger 4:6, 6:7.

Frauen 50, TC Traben-Trarbach – TC Eitelborn 1:5. „Es sieht wirklich so aus, dass wir in die Oberliga aufsteigen“, meinte Eitelborns Mannschaftsführerin Ute Gilberg, die ihr Team auch alleine nach Traben-Trabach schicken konnte, wo es die nächsten zwei Punkte für die Westerwälderinnen gab. „Jetzt haben wir noch ein Spiel am 14. Juni gegen Remagen – wir gucken, was passiert“, blickt Gilberg gespannt nach vorn.

Ergebnisse: Christiane Zehringer – Marion Hepfer 7:6, 5:7, 10:7; Vera Amtmann – Simone Wernecke 0:6, 2:1 Aufgabe Zehringer; Elke Schommer – Bettina Brendler 3:6, 2:6; Gabriele Weidemann – Ulla Liessner 4:6, 3:6; Amtmann/Stefanie Lahm – Hepfer/Brendler 2:6, 0:6; Schommer/Sigrid Görner – Wernecke/Liessner 0:6, 1:6.

Frauen 50, TC Remagen – TC Sessenhausen 4:2. „Es enge Matches“, sagte Sessenhausens Mannschaftsführerin Heike Seidel. „Drei davon gingen im Champions-Tiebreak an den TC Remagen.“

Ergebnisse: Claudia Sopora – Heike Seidel 7:5, 6:7, 10:6; Lucyna Niedzwetzki – Ingeborg Thomae 4:6, 6:2, 10:7; Gisela Martina – Elke Holly 6:7, 4:6; Carola Loga – Martina Benner 4:6, 7:5, 10:3; Sopora/Stefanie Becker – Seidel/Holly 3:6, 3:6; Niedzwetzki/Andrea Linden – Thomae/Benner 6:1, 5:6, Aufgabe Thomae/Benner.