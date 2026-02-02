Aus für Jonathan Dazert und Felix Einig: Trotz starker Performance im Tennis-Match mussten sich die Lokalmatadoren der Koblenz Open in der Qualifikation geschlagen geben. Derweil darf Florian Broska am Dienstag im Hauptfeld ran.

Die ersten beiden Wettkampftage und damit die Qualifikation der „Koblenz

Tennis Open 2026“ sind absolviert. Für die beiden Lokalmatadoren Jonathan Dazert (Koblenz) und Felix Einig (Mayen) hat es trotz beherzter Leistungen nicht zum Einzug ins Hauptfeld gereicht.