Auch nach dem Ende der Medenrunde haben die Tennisspieler große Lust auf ihren Sport. Das verdeutlicht der Zuspruch beim LK-Cup des TC Mittelwald Montabaur, der am Donnerstagabend begonnen hat und bis Sonntag packende Spiele verspricht. Der Gastgeber freut sich über volle Teilnehmerfelder in den vier Einzelkonkurrenzen der Männer von LK1 bis 14 sowie LK12 bis 25, der Frauen LK5 bis 25 und der Männer 40 LK1 bis 25. Insgesamt 56 Spieler meldeten für den Kampf um Ranglistenpunkte auf dem dunklen Sand der Anlage zwischen Horressen und Elgendorf, der ein Anrutschen der Bälle erschwert und somit viel Laufarbeit erfordert. Ein größeres Teilnehmerfeld wäre auf der Fünf-Platz-Anlage nicht unterzubekommen gewesen.

i Beim LK-Cup des TC Mittelwald ist Elaine Breiter vom TC Dehrn die Favoritin in der Frauenkonkurrenz. René Weiss

Mit LK2 ist Niklas Wörsdörfer vom TV Guckheim, als Fußballtrainer bei der benachbarten SG Horressen tätig, der am höchsten eingestufte Spieler. Nach einem Freilos in der ersten Runde wird er an diesem Samstag gegen 15 Uhr erstmals auf dem Platz stehen. In der Setzliste folgen Philipp Michels (HTC Bad Neuenahr), Maximilian Schmitz (TC Siershahn) und Jonathan Drossel (TC Dehrn). Schmitz hat das Montabaurer Turnier bereits dreimal für sich entschieden, doch diesmal ist die Konkurrenz groß. Bei den Frauen ist Elaine Breiter vom TC Dehrn die Favoritin. In ihrem Viertelfinale am Donnerstag deutete sie bereits ihr Potenzial an. Ayleen Herder vom TC Roßbach zählt ebenso zu den Kandidatinnen, die weit kommen können.

i Auf Besuch in der Heimat: Maximilian Sigloch stammt aus Oberelbert, lebt aber seit Jahren in Stuttgart. René Weiss

In der Konkurrenz der LK12 bis 25 traut Michael Schmidt, Turnierleiter und Sportwart des TC Mittelwald, dem heimischen Spieler Samuel Maestre zu, eine gute Rolle spielen zu können. Sein Erstrundenspiel (6:2, 6:0 gegen Florian Pfeffer) gewann er genauso souverän wie Maximilian Sigloch (6:1, 6:2 gegen Sven Schaller). Der aus Oberelbert stammende Spieler des KV Untertürkheim wohnt seit Jahren in Stuttgart und verbindet einen Heimatbesuch mit der Turnierteilnahme.

Die Endspiele beim LK-Cup des TC Mittelwald sind für Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr terminiert.