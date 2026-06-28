Hat der Verband ein Einsehen? Lahnsteins Frauen 40 droht Abstieg mit 6:6 Punkten Marco Rosbach 28.06.2026, 21:05 Uhr

i Sie haben sich mächtig reingekniet, dennoch droht Sabrina Heil und den Lahnsteiner Frauen 40 trotz ausgelichener Bilanz von 6:6 Punkten der Abstieg. Gibt es noch ein Happy End? Andreas Hergenhahn

Am letzten Spieltag blieb den Lahnsteiner Frauen 40 nur die Zuschauerrolle. Was sie aus der Ferne sahen, war nicht das, was sie sich erhofft hatten. Trotz starker Bilanz von 6:6 Punkten – gleichauf mit dem Zweiten – droht ihnen der Abstieg.

Die Tabelle der Süd-West-Liga Nord könnte bei den Frauen 40 kurioser nicht sein. So souverän der TC Diedenbergen als Meister mit 12:0 Punkten war, so chancenlos war Schlusslicht TC Seulberg mit 0:12 Punkten. Und dazwischen? Vom zweitplatzierten TSC Mainz bis zum Vorletzten TC Rhein-Lahn Lahnstein haben alle Teams eine ausgeglichene Bilanz.







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