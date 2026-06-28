Am letzten Spieltag blieb den Lahnsteiner Frauen 40 nur die Zuschauerrolle. Was sie aus der Ferne sahen, war nicht das, was sie sich erhofft hatten. Trotz starker Bilanz von 6:6 Punkten – gleichauf mit dem Zweiten – droht ihnen der Abstieg.
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Die Tabelle der Süd-West-Liga Nord könnte bei den Frauen 40 kurioser nicht sein. So souverän der TC Diedenbergen als Meister mit 12:0 Punkten war, so chancenlos war Schlusslicht TC Seulberg mit 0:12 Punkten. Und dazwischen? Vom zweitplatzierten TSC Mainz bis zum Vorletzten TC Rhein-Lahn Lahnstein haben alle Teams eine ausgeglichene Bilanz.