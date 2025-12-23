„Ladies Open“ versprechen Weltklasse in Altenkirchen

Wer bei großen Tennisturnieren für Schlagzeilen sorgt, hat auf dem Weg nach oben nicht selten Station in Altenkirchen gemacht. Am dritten Wochenende im Februar gehen die „Rewe Petz Ladies Open“ auf der Glockenspitze in die nächste Runde.
Mit regelmäßigen neuen Herausforderungen kennt sich Razvan Mihai bestens aus. Es gehört dazu, als Turnierdirektor eines international renommierten Tennisturniers für Frauen auf Vorgaben zu reagieren und diese umzusetzen. Der Weltverband ITF passt die Anforderungen an die Veranstalter in mal größeren, mal kleineren Schritten an, um die Bedingungen weiter zu professionalisieren und den Bedürfnissen der Spieler(innen) und ihren Perspektiven zu ...