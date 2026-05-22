Saarländer klar besiegt Kunkler-Team freut sich über Regionalliga-Verbleib Olaf Paare 22.05.2026, 11:41 Uhr

i Eckart Bader und seine Männer 70 des TC Hackenheim kassierten bereits die dreitte Saison-Niederlage. Klaus Castor

Vor der Pfingstpause mussten drei Seniorenteams der Region noch einmal zum Schläger greifen. Sehr erfolgreich gelang das in der Regionalliga dem TC Hackenheim.

Auch 2027 wird auf der Anlage des TC Hackenheim wieder Regionalliga-Tennis zu bewundern sein. Die Männer 75 schickten den TC Bisttal Überherrn aus dem Saarland mit einer 1:5-Niederlage nach Hause geschickt. Und da bereits ein Verein (TC Kaiserslautern) abgemeldet hat, dürfte den Hackenheimern der Erfolg schon zum Klassenverbleib in der zweithöchsten deutschen Klasse reichen.







Artikel teilen

Artikel teilen