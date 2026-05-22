Vor der Pfingstpause mussten drei Seniorenteams der Region noch einmal zum Schläger greifen. Sehr erfolgreich gelang das in der Regionalliga dem TC Hackenheim.
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Auch 2027 wird auf der Anlage des TC Hackenheim wieder Regionalliga-Tennis zu bewundern sein. Die Männer 75 schickten den TC Bisttal Überherrn aus dem Saarland mit einer 1:5-Niederlage nach Hause geschickt. Und da bereits ein Verein (TC Kaiserslautern) abgemeldet hat, dürfte den Hackenheimern der Erfolg schon zum Klassenverbleib in der zweithöchsten deutschen Klasse reichen.