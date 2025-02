Rewe Petz Ladies Open Krankheitswelle sorgt für Absagen in Altenkirchen René Weiss 09.02.2025, 14:51 Uhr

i Erster Sieg in Altenkirchen: Stephanie Wagner setzte sich in einem innerdeutschen Duell in der ersten Qualifikationsrunde auf der Glockenspitze durch. René Weiss

Auf der Glockenspitze sind die Rewe Petz Ladies Open gestartet. Nach den beiden Qualifikationstagen wird am Montag das Hauptfeld ausgelost.

Die Rewe Petz Ladies Open, deren Hauptfeld nach zwei Qualifikationstagen am Montag unter der Aufsicht von Oberschiedsrichter Nico Naeve ausgelost wird, werden in diesem Jahr einen neuen Sieger bekommen. Die Belarussin Iryna Shymanovich, die im Jahr 2014 die erste Auflage des Frauentennis-Weltranglistenturniers in Altenkirchen gewann, musste ihre Teilnahme kurzfristig krankheitsbedingt absagen.

