Die Koblenz Tennis Open sind mit einem äußerst stimmungsvollen und dramatischen Finale zu Ende gegangen. Vor rund 600 Zuschauern in der EPG Arena schlug Pawel Kotow (Russland) Publikumsliebling Tom Gentzsch mit 6:4, 1:6 und 7:6 (10:8).

