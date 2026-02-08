Entscheidung fällt im Tiebreak
Kotow und Gentzsch liefern sich dramatisches Finale
Der Sieger der Koblenz Tennis Open: Pawel Kotow setzte sich im Finale gegen Tom Gentzsch mit 6:4, 1:6, 7:6 durch.
René Weiss

Die Koblenz Tennis Open sind mit einem enorm spannenden Endspiel zu Ende gegangen. Der Russe Pawel Kotow setzte sich im Tiebreak gegen den Deutschen Tom Gentzsch durch.

Die Koblenz Tennis Open sind mit einem äußerst stimmungsvollen und dramatischen Finale zu Ende gegangen. Vor rund 600 Zuschauern in der EPG Arena schlug Pawel Kotow (Russland) Publikumsliebling Tom Gentzsch mit 6:4, 1:6 und 7:6 (10:8).Einmal mehr hatten es mit Tom Gentzsch (Duisburg) und dem Russen Pawel Kotow zwei Spieler ins Koblenzer Finale geschafft, mit denen im Vorfeld nicht zwangsläufig zu rechnen war.

