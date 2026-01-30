Turnier gerettet Koblenz Tennis Open standen kurz vor dem Aus Klaus Reimann 30.01.2026, 15:19 Uhr

i Es ist angerichtet: Die Koblenz Tennis Open können durch den Einsatz einer Leipziger Agentur auch in diesem Jahr stattfinden. René Weiss

Die Koblenz Tennis Open in der EPG Arena standen bis kurz vor der Austragung auf wackeligen Beinen. Das nun doch Tennis gespielt wird, ist einer Leipziger Agentur zu verdanken, die das Turnier in wenigen Wochen organisierte.

Ab Sonntag wird wieder Tennis gespielt in Koblenz. Bei den Koblenz Tennis Open (1. bis 8. Februar), wie das Turnier jetzt offiziell heißt. So weit nichts Neues. Das Turnier geht in seine achte Auflage. Viele Tennis-Fans in der Region haben sich den Termin zu Beginn eines Jahres längst vorgemerkt.







