Die Medenrunde ist noch jung, doch bei den Männern 40 des Vfl Kirchen macht das bisher gezeigt Lust auf mehr. Auch gegen den TC Zornheim setzten sich die Kirchener mit 8:1 durch und setzten sich mit 4:0 Punkten an die Tabellenspitze.
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Das läuft gut für die Männer 40 des VfL Kirchen in der Tennis-Verbandsliga. Im Heimspiel gegen den TC Zornheim setzte sich das Team um Spitzenspieler Tom Köhler mit 8:1 durch und feierte den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Köhler, die Nummer eins des VfL, hatte dabei als einziger ein Drei-Satz-Duell zu bestreiten, das er gegen Jochen Mörsdorf mit 4:6, 6:4, 10:6 für sich entschied.