Zweites Spiel, zweiter Sieg Kirchens Männer 40 servieren auch Zornheim mit 8:1 ab Marco Rosbach 11.05.2026, 14:47 Uhr

i Kirchens Ingo Gross setzte sich gegen Sebastian Handstein mit 6:0, 6:0 durch. Manfred Böhmer/balu

Die Medenrunde ist noch jung, doch bei den Männern 40 des Vfl Kirchen macht das bisher gezeigt Lust auf mehr. Auch gegen den TC Zornheim setzten sich die Kirchener mit 8:1 durch und setzten sich mit 4:0 Punkten an die Tabellenspitze.

Das läuft gut für die Männer 40 des VfL Kirchen in der Tennis-Verbandsliga. Im Heimspiel gegen den TC Zornheim setzte sich das Team um Spitzenspieler Tom Köhler mit 8:1 durch und feierte den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Köhler, die Nummer eins des VfL, hatte dabei als einziger ein Drei-Satz-Duell zu bestreiten, das er gegen Jochen Mörsdorf mit 4:6, 6:4, 10:6 für sich entschied.







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