Start in die Medenrunde Kirchen will eine erfolgreiche und spaßige Saison Jona Heck 29.04.2026, 13:02 Uhr

i Andrej Schalk geht auch diese Saison mit der ASG Altenkirchen wieder in der Rheinlandliga an den Start. Jürgen Augst

Tennis im Kreis Altenkirchen: Sechs Teams starten in der Verbandsliga, die Altenkirchener Herren in der Rheinlandliga. Alle Teams wollen nicht nur erfolgreich sein, sondern vor allem Spaß haben.

Gleich Sechs Teams aus dem Kreis Altenkirchen gehen in der anstehenden Tennis-Saison in der Verbandsliga an den Start. Die Männer 40 des VfL Kirchen, die Frauen 40 des VfL Kirchen, die Männer 70 des VfL Kirchen, die Männer 75 des VfL Kirchen und die Männer 65 des TC Rosenheim wollen alle eine Saison spielen, die nicht nur erfolgreich wird, sondern in erster Linie Spaß machen soll.







Artikel teilen

Artikel teilen