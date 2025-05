Mit dem zweiten Sieg hintereinander haben die Herren 30 des TC Blau Weiss Bad Ems eine gute Basis geschaffen, um erneut den Verbleib in der Regionalliga Südwest zu schaffen. Die zweite Garde hingegen erlitt in der Verbandsliga einen Rückschlag.

Vor dem anstehenden Heimspiel gegen den TC Donaueschingen haben die Herren 30 des TC Blau Weiss Bad Ems dem SC SaFo Frankfurt das Nachsehen gegeben und damit die Weichen auf Klassenverbleib gestellt.

Regionalliga

Herren 30 TC BW Bad Ems – SC SaFo Frankfurt 5:4. Ganz wichtig: Nach dem Erfolg in Konstanz legten die Bad Emser Jungsenioren gegen den Gast von der Kennedy-Allee nach und stehen tabellarisch gut da. „Ein wichtiger Schritt für uns in einem wegweisenden Spiel“, nannte es BW-Mannschaftsführer Julian Mädrich. „Ob’s bereits der vorentscheidende war, werden wir sehen.“

Dennis Gilberg verdient sich ein dickes Lob

Ein besonders dickes Lob verdiente sich Dennis Gilberg, der an Position eins nach verlorenem erstem Abschnitt alles aus sich rausholte und das Ding gegen seinen starken SaFo-Widersacher noch drehte. Christof Brenner, Philipp Schehadad und Richard Born performten gewohnt solide und schraubten den Bad Emser Vorsprung nach den Einzeln auf 4:2. „In Doppel drei haben wir unsere Hoffnung gesetzt“, so Mädrich. Dieser Plan ging perfekt auf: Das Duett Brenner / Schehadad musste zwar kämpfen, rang die Gegner aber in zwei Sätzen nieder. Die einzelnen Ergebnisse: Dennis Gilberg – Leon Grün 2:6, 7:5, 10:4; Marius Menten – Fabian Rönsdorf 3:6, 6:2, 5:10; Christof Brenner – Johannes Bänsch 6:4, 6:4; Philipp Schehadad – Marc Rittershofen 6:4, 1:1 (Aufgabe Rittershofen); Richard Born – Florian Halb 6:4, 6:1; Andreas Klapthor – Felix Glatzki 4:6, 6:3, 7:10; Gilberg / Menten – Grün / Bänsch 1:6, 3:6; Christian Klapthor / Nils Schremb – Rönsdorf / Halb 3:6, 4:6; Brenner / Schehadad – Rittershofen / Glatzki 6:3, 7:6.

Wir haben uns in den Doppeln verpokert.“

BW-Sportwart Patrick Friedrich berichtete von einer ärgerlichen Niederlage der 30er-Reserve.

Verbandsliga

Herren 30 TC BW Bad Ems II – SG Forst/Lutzerath 4:5. „Wir haben uns in den Doppeln verpokert und eine überaus ärgerliche Niederlage kassiert, die uns in der Endabrechnung noch sehr weh tun könnte“, blickte BW-Sportwart Patrick Friedrich auf den Verlust der Jungsenioren-Reserve von der Silberau gegen den bis dahin sieglosen Gast zurück. Dabei hätte es auf der Insel nach den Einzeln schon zugunsten der Einheimischen gelaufen sein können. Florian Moritz musste sich aber nach einem 6:3 nach knapp verlorenem zweitem Durchgang noch im Champions-Tiebreak geschlagen geben. So ging es „nur“ mit einem 4:2-Vorsprung in die Doppel. Hier musste Timo Kathke angeschlagen passen. Die Gäste witterten ihre Chance, blieben dran und waren tatsächlich am Ende diejenigen, die die für den Klassenverbleib besonders wichtigen Punkte auf ihrem Konto verbuchen konnten. Friedrich mutmaßt vor dem Endspurt der Medenrunde: „Jetzt wird es ganz schwer für uns.“ Die einzelnen Ergebnisse: Timo Kathke – Daniel Ort 6:4, 1:6, 14:12; Adrian Becker – Oliver Müller 6:0, 7:5; Pascal Liebeskind – Frank Fischer 6:7, 6:3, 10:7; Maximilian Klein – Marko Pulvermacher 4:6, 3:6; Lars Nolden – Daniel Klein 6:0, 6:2; Florian Moritz – Tobias Klein 6:2, 5:7, 4:10; Simon Kupp / Moritz – Müller / Fischer 5:7, 0:6; Becker / Nolden – Ort / Pulvermacher 4:6, 2:6; Liebeskind / M. Klein – D. Klein / T. Klein 2:6, 2:6.