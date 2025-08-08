Julian Franzmann kämpfte um die Meisterschaft der Southland Conference und bewies Nervenstärke. Der 19-Jährige aus Bosenheim räumte in seinem amerikanischen Debüt-Jahr gleich zwei Titel ab. Jetzt zieht es ihn in einen anderen US-Staat.

Von Bad Kreuznach in die USA: Julian Franzmann wagte im vergangenen Sommer den Sprung über den Atlantischen Ozean und machte in seinem ersten Jahr in den Staaten einen großen Schritt in seiner noch jungen Tenniskarriere.

Der Bosenheimer wurde unter anderem „Freshman of the Year“ seiner Liga und stieg mit seiner Mannschaft in die höchste Klasse des Collegesports auf. Sein erstes Jahr im Ausland, das der 19-Jährige an der University of New Orleans verbrachte, verlief somit äußerst erfolgreich. Dort erhielt er ein Stipendium, um Betriebswirtschaftslehre zu studieren und zugleich intensiv an seiner Tenniskarriere zu feilen.

Hervorragendes Gleichgewicht zwischen Sport und Studium

Franzmanns harte Arbeit trug Früchte. Er schnappte sich den Titel „Freshman of the Year“ (zu Deutsch „Neuling des Jahres“) der Southland Conference. Die Liga setzt sich aus acht Universitäten der Südstaaten zusammen. Den Titel verdiente er sich, indem er exzellente Leistungen auf-, aber auch neben dem Platz erbrachte. Darunter fallen beispielsweise eine gute Sieg-Niederlage-Bilanz, Erfolge als Spitzenspieler seiner Mannschaft sowie ein guter Notendurchschnitt. Julian Franzmann gelang es, sich unter den Neulingen durchzusetzen und das Gleichgewicht zwischen Studium und Sport hervorragend zu halten.

Zusammen mit seinem Collegeteam gewann er das „Conference Tournament“ und qualifizierte sich somit für die höchste Klasse im Collegetennis, die NCAA-Championships. Franzmann spielte dabei sogar eine wichtige Rolle, denn die Finalentscheidung lag am Ende in seinen Händen. Der junge Athlet musste einen Sieg einfahren. Doch das hielt den 19-Jährigen nicht auf, er bewies Nervenstärke und sicherte seiner Mannschaft in einem spannenden Match den Turniererfolg. Ihm gelang es trotz der druckvollen Situation, den verlorenen ersten Satz auszugleichen und den dritten Satz am Ende für sich zu entscheiden. „Wir waren mega-erleichtert, haben gefeiert und waren froh, dass sich die Arbeit gelohnt hat“, berichtete Franzmann. Insgesamt beendete er seine erste Collegesaison mit einer starken Bilanz, 15 Siegen standen nur fünf Niederlagen gegenüber.

„Mein Ziel ist es natürlich, Tennisprofi zu werden und bei Grand Slams mitzuspielen.“

Julian Franzmann

„Mir gefällt das Leben ganz gut in den USA, da der Sport dort gefördert wird“, erzählt der Bosenheimer. Der junge Athlet trainiert zurzeit wieder in Bad Kreuznach bei Anton Haaf sowie in Frankfurt und Koblenz. Franzmann sagt: „Im Sommer spiele ich sowohl Turniere in Deutschland als auch international.“ Mit dem TC BW Bad Ems feierte er in diesem Sommer zudem den Regionalliga-Verbleib.

Mitte August geht es für den jungen Sportler zurück nach Amerika, diesmal nach Tennessee. Franzmann wechselt zu einer Universität mit einem noch besseren Trainer. „Ich bin gewechselt, weil ich mich sportlich noch weiterentwickeln will“, sagt er und hofft, in den nächsten Jahren auf die Weltrangliste zu kommen und dort unter den Top 1000 zu stehen. „Mein Ziel ist es natürlich, Tennisprofi zu werden und bei Grand Slams mitzuspielen“, verrät der 19-Jährige.