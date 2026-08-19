Tennis Rheinland-Meisterschaft Jugend zeigt spannende Duelle bei hohen Temperaturen Daniel Fischer 19.08.2026, 12:31 Uhr

i Nils Mohr (TC RL Lahnstein) gewinnt die Rheinland-Meisterschaften der Jugend in der Altersklasse U14 ohne einen Satzverlust. Simone Wernecke

Bei den Rheinland-Meisterschaften der Jugend zeigen die jungen Athleten ihr Talent und liefern dem Publikum spannende Duelle mit einem Champions-Tiebreak und überraschenden Siegen über die Titelfavoriten.

Bei hochsommerlichen Temperaturen wurden wie üblich am dritten Augustwochenende die Rheinland-Meisterschaften der Jugend auf dem Freiplatz ausgespielt. Der ausrichtende Tennisverband Rheinland (TVR) durfte sich auf der Anlage des VfR Koblenz auf der Karthause über insgesamt 137 Teilnehmerinnen und Teilnehmer freuen, die sich in elf Einzel- und drei Doppelkonkurrenzen duellierten.







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