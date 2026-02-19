Die erst 15-jährige Ida Wobker muss ihre Turnier-Teilnahmen noch mit der Schulleitung abstimmen. In der Einzelkonkurrenz durfte sie teilnehmen, muss dafür aber eine Klausur nachschreiben. Andere Klausuren verhinderten dagegen eine Doppel-Teilnahme.
Lesezeit 2 Minuten
Als Ida Wobker am Sonntagnachmittag zum Abholen ihrer Akkreditierung das Turnierbüro der Rewe Petz Ladies Open betrat und von Turnierdirektor Razvan Mihai die Nachricht erhielt, dass sie am Mittwoch ihr Erstrundenspiel beim Altenkirchener Weltranglistenturnier bestreiten wird, machte sich schnell ein Schmunzeln auf ihrem Gesicht breit.