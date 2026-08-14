Knappe Tirante-Niederlage
Jan Choinski verpasst Duell mit Superstar Djokovic
Tennisprofi Jan Choinski aus Münstermaifeld.
Tennisprofi Jan Choinski aus Münstermaifeld.
IMAGO/GEPA pictures/ Michael Riedler. IMAGO/GEPA pictures

Durch die denkbar knappe Niederlage gegen den Argentinier Thiago Tirante verpasste der Münstermaifelder ein Duell gegen den Superstar Novak Djokovic in der zweiten Runde.

Lesezeit 1 Minute
Tennisprofi Jan Choinski ist bei seinem Debüt bei einem Masters 1000 (wichtigste Turnierserie hinter den Grand Slams) denkbar knapp in der ersten Runde ausgeschieden. In Cincinnati (US Bundesstaat Ohio) unterlag der Münstermaifelder dem Argentinier Thiago Tirante (ATP Rang 65) mit dem knapp möglichsten Ergebnis nach drei Stunden Spielzeit 6:7, 7:6 und 6:7.
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