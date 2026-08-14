Knappe Tirante-Niederlage Jan Choinski verpasst Duell mit Superstar Djokovic Daniel Fischer 14.08.2026, 14:36 Uhr

i Tennisprofi Jan Choinski aus Münstermaifeld. IMAGO/GEPA pictures/ Michael Riedler. IMAGO/GEPA pictures

Durch die denkbar knappe Niederlage gegen den Argentinier Thiago Tirante verpasste der Münstermaifelder ein Duell gegen den Superstar Novak Djokovic in der zweiten Runde.

Tennisprofi Jan Choinski ist bei seinem Debüt bei einem Masters 1000 (wichtigste Turnierserie hinter den Grand Slams) denkbar knapp in der ersten Runde ausgeschieden. In Cincinnati (US Bundesstaat Ohio) unterlag der Münstermaifelder dem Argentinier Thiago Tirante (ATP Rang 65) mit dem knapp möglichsten Ergebnis nach drei Stunden Spielzeit 6:7, 7:6 und 6:7.







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