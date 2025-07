Nach einer Durststrecke in diesem Jahr hat Tennisprofi Jan Choinski aus Münstermaifeld wieder einmal einen Turniersieg eingefahren. In Frankreich spielte der 29-Jährige groß auf.

Tennisprofi Jan Choinski (Münstermaifeld) hat den vierten Turniersieg seiner Karriere auf der ATP Challenger Tour gefeiert. Nachdem die Saison des 29-Jährigen bislang mit einigen Erstrundenniederlagen eher enttäuschend verlief, fand Choinski im nordfranzösischen Troyes zu seiner Bestform.

Im Finale bezwang er den französischen Lokalmatador Calvin Hemery (ATP Rang 178) mit 6:4, 6:7 und 6:2. Choinski erwischte den besseren Start, machte kaum Fehler und holte sich den ersten Satz überlegen mit 6:4. In einem deutlich ausgeglicheneren zweiten Satz blieb es bis zum Schluss spannend, sodass der Tiebreak die Entscheidung bringen musste, den der Münstermaifelder mit 4:7 verlor. Im entscheidenden dritten Durchgang drehte Choinski aber richtig auf und holte sich mit 6:2 den Satz und somit den Titel.

Im Anschluss an drei souveräne Zwei-Satz-Siege in den ersten drei Runden hatte der Deutsch-Brite im Halbfinale den an Position eins gesetzten Argentinier Marco Trungelliti (ATP Rang 149) nach fast drei Stunden Spielzeit mit 6:4, 4:6 und 6:4 bezwungen.

7530 Euro Preisgeld und Nummer 173 der Weltrangliste

Für seinen insgesamt vierten Turniersieg auf der zweitklassigen Challenger Tour erhielt Choinski ein Preisgeld in Höhe von 7530 Euro. In der Weltrangliste geht es von Rang 200 auf 173 nach vorne. Weiter geht es für Choinski in dieser Woche bei einem deutlich größeren Challenger-Turnier in Braunschweig. Dort hatte sich Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev 2014 in den Anfängen seiner Karriere in die Siegerliste eingetragen.