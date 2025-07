Tennisprofi Jan Choinski (Münstermaifeld) hat das ATP Challenger Turnier im niederländischen Bunschoten gewonnen. Im Finale besiegte der Deutsch-Brite den Belgier Kimmer Coppejans in drei Sätzen mit 6:4, 3:6 und 6:3. Für Choinski ist es der zweite Turniersieg binnen drei Wochen und der insgesamt fünfte Challenger-Titel seiner Karriere. Auf dem Weg zum Titel schaltete Choinski auch den Neuwieder Benjamin Hassan aus.

In einem über weite Strecken ausgeglichenen Finale, in dem beide Spieler insgesamt nur fünf gewonnene Punkte voneinander trennten, zeigte sich Choinski in der entscheidenden Phase als nervenstärker. Bei 4:3 aus seiner Sicht im dritten Durchgang schnappte sich der 29-jährige auch danke der Mithilfe seines Gegners, der einen leichten Vorhandfehler produzierte, das vorentscheidende Break zum 5:3. Im Anschluss servierte er souverän und ohne Mühe zum Turniersieg aus. Für den Titel in Holland erhielt Choinski ein Preisgeld in Höhe von knapp 13.000 Euro. Zudem bringen 75 gewonnene Punkte ihn in der Weltrangliste auf Rang 147 nach oben und somit in die Nähe seiner jemals besten Weltranglistenplatzierung (126), die er vor zwei Jahren erreicht hatte.

Choinski schlägt auf dem Weg ins Finale Hassan

In der Runde der letzten acht war Choinski zuvor auf den Neuwieder Benjamin Hassan getroffen. Beide Spieler, die früher als Junioren im Rheinland regelmäßig die Titel unter sich ausmachten, hatten sich erst wenige zuvor in der Tennis-Bundesliga duelliert. Während sich Hassan im Bundesliga-Match knapp in drei Sätzen durchsetzen konnte, revanchierte sich nun in den Niederlanden Choinski mit einem klaren 6:2 und 6:2-Erfolg, bevor er im Halbfinale den an Position zwei gesetzten Lokalmatador Guy den Ouden mit 7:6, 5:7 und 6:2 besiegte. Nichtsdestotrotz geht es auch für Hassan in der Weltrangliste ein paar Plätze nach oben auf Rang 188.

Nach einem schwachen Saisonstart mit etlichen Erstrundenniederlagen hatte Choinski erst in den letzten Wochen so richtig zu seinem Spiel gefunden. Vor drei Wochen gewann der Münstermaifelder durchaus überraschend ein etwas kleineres Challenger-Turnier in Frankreich, bevor nun sein zweiter Turniersieg binnen kürzester Zeit folgte. Im Juli steht der Sandplatzspezialist insgesamt bei einer Bilanz von 10:1-Siegen. Dank der jüngsten Erfolge hat Choinski die Teilnahme an den Qualifikationen zu den US Open (August) und Australian Open (Januar nächsten Jahres) sicher. Weiter geht es für ihn nach einer kurzen Pause in den nächsten beiden Wochen mit zwei Challenger-Turnier in Deutschland. Zunächst schlägt Choinski in Hagen auf, bevor zum zweiten Mal ein Challenger-Turnier in Bonn auf dem Programm steht.