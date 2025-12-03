Bestwert für Münstermaifelder Jan Choinski darf vom Einzug in die Top 100 träumen Daniel Fischer 03.12.2025, 10:33 Uhr

i Normalerweise mit harten Schlägen, aber auch mit einem gefühlvollen Volley kann Tennisprofi Jan Choinski überzeugen. Der Münstermaifelder steht am Ende des Jahres in der Weltrangliste so gut wie noch nie und hat nun die Top 100 im Blick. IMAGO/GEPA pictures/ Michael Riedler. IMAGO/GEPA pictures

Tennisprofi Jan Choinski beendet seine stärkste Saison mit einer neuen Weltranglisten-Bestmarke und träumt von den Top 100. Überraschende Siege und kaum Punkte zu verteidigen, lassen die Hoffnung wachsen.

Im letzten Turnier der Saison hat es Tennisprofi Jan Choinski im portugiesischen Maia noch einmal bis ins Viertelfinale geschafft. Dadurch schließt der Münstermaifelder die bislang beste Saison seiner Karriere mit einer neuen Höchstplatzierung in der Weltrangliste ab und darf sogar vom erstmaligen Einzug in die Top 100 träumen.







