Jan Choinski darf vom Einzug in die Top 100 träumen

Tennisprofi Jan Choinski beendet seine stärkste Saison mit einer neuen Weltranglisten-Bestmarke und träumt von den Top 100. Überraschende Siege und kaum Punkte zu verteidigen, lassen die Hoffnung wachsen.
Lesezeit 2 Minuten
Im letzten Turnier der Saison hat es Tennisprofi Jan Choinski im portugiesischen Maia noch einmal bis ins Viertelfinale geschafft. Dadurch schließt der Münstermaifelder die bislang beste Saison seiner Karriere mit einer neuen Höchstplatzierung in der Weltrangliste ab und darf sogar vom erstmaligen Einzug in die Top 100 träumen.