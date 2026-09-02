DM-Endrunde steigt an der Lahn Ist BW Bad Ems endlich reif für den ersehnten Titel? Stefan Nink 02.09.2026, 13:00 Uhr

i Alexander Waske unterlag im Vorjahr dem Ratinger Raphael Ötzeli knapp. Diesmal wollen die Bad Emser den Spieß umdrehen. Andreas Hergenhahn

Den Heimvorteil bei der DM-Endrunde nutzen wollen die Männer 40 des TC BW Bad Ems am Wochenende beim Treffen der besten nationalen Teams. Im vierten Anlauf soll’s als Krönung für Teamchef Markus Henkel endlich klappen mit dem ganz großen Wurf.

Die Tennisfreunde der Region dürften sich das kommende Wochenende in ihrem Kalender längst vorgemerkt haben. Nun rückt der sportliche Leckerbissen immer näher: Die Anlage auf der Bad Emser Lahn-Insel Silberau wird am Samstag und Sonntag Schauplatz der mit Spannung erwarteten deutschen Mannschaftsmeisterschaft der Männer 40 sein.







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