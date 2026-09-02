Den Heimvorteil bei der DM-Endrunde nutzen wollen die Männer 40 des TC BW Bad Ems am Wochenende beim Treffen der besten nationalen Teams. Im vierten Anlauf soll’s als Krönung für Teamchef Markus Henkel endlich klappen mit dem ganz großen Wurf.
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Die Tennisfreunde der Region dürften sich das kommende Wochenende in ihrem Kalender längst vorgemerkt haben. Nun rückt der sportliche Leckerbissen immer näher: Die Anlage auf der Bad Emser Lahn-Insel Silberau wird am Samstag und Sonntag Schauplatz der mit Spannung erwarteten deutschen Mannschaftsmeisterschaft der Männer 40 sein.