„m8IT-Cup“ mit vielen Assen: In Kastellaun geht es um 12.000 Euro Preisgeld
„m8IT-Cup“ mit vielen Assen
In Kastellaun geht es um 12.000 Euro Preisgeld
Großes Tennis beim TV Kastellaun: Der „m8IT-Cup“ lockt viele Asse bei den Männern und bei den Frauen nicht nur aus Deutschland am Wochenende in die Burgstadt. Es geht um stolze 12.000 Euro Preisgeld und wichtige Ranglistenpunkte.
Lesezeit 1 Minute
Von Freitag bis Sonntag gibt es wieder Spitzentennis beim zweiten „m8IT-Cup“ in Kastellaun zu bestaunen: Beim DTB-Turnier, das mit einem Gesamtpreisgeld von 12.000 € dotiert ist, wird erstmals in einer Männer- und in einer Frauenkonkurrenz um Ranglistenpunkte und Preisgelder gekämpft.