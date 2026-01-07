„m8IT-Cup“ mit vielen Assen In Kastellaun geht es um 12.000 Euro Preisgeld 07.01.2026, 14:00 Uhr

i Titelverteidigerin Julia Avdeeva, die momentan auf Rang 288 in der Weltrangliste platziert ist, ist beim "m8it-Cup" in Kastellaun auch wieder am Start. Im Vorjahr schlug die Russin im Finale Sabrina Rittberger aus München und heimste 2400 Euro Siegprämie ein. Rittberger hat auch wieder für das große Turnier von Freitag bis Sonntag in Kastellaun gemeldet. René Weiss

Großes Tennis beim TV Kastellaun: Der „m8IT-Cup“ lockt viele Asse bei den Männern und bei den Frauen nicht nur aus Deutschland am Wochenende in die Burgstadt. Es geht um stolze 12.000 Euro Preisgeld und wichtige Ranglistenpunkte.

Von Freitag bis Sonntag gibt es wieder Spitzentennis beim zweiten „m8IT-Cup“ in Kastellaun zu bestaunen: Beim DTB-Turnier, das mit einem Gesamtpreisgeld von 12.000 € dotiert ist, wird erstmals in einer Männer- und in einer Frauenkonkurrenz um Ranglistenpunkte und Preisgelder gekämpft.







Artikel teilen

Artikel teilen