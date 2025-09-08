Auch im dritten Anlauf haben die Herren 40 des TC Blau Weiss Bad Ems verpasst, das berühmte I-Tüpfelchen auf die Saison zu setzen. In Ratingen mussten sich die Kurstädter dem Titelverteidiger nur knapp beugen.

Die Herren 40 des TC Blau Weiss Bad Ems haben in der „Höhle des Löwen“ zwar bravourös gekämpft, gingen am Ende aber leer aus. In einer Neuauflage des 2024er-Finales musste sich die von Teamchef Markus Henkel zusammengestellte Auswahl den Ratinger TC GW knapp mit 4:5 beugen und wurde zum zweiten Mal hintereinander nationaler Vizemeister. Zunächst aber war dies nach dem begeisternden Kräftemessen der beiden besten deutschen Vereinsmannschaften dieser Altersklasse ein schwacher Trost. Zu groß war die Enttäuschung den großen Wurf erneut verpasst zu haben. „Wir machen weiter. Werden wir wieder Regionalliga-Meister, dürfen wir 2026 die Endrunde in Bad Ems austragen“, blickte Henkel schon voraus.

Finale: Ratinger TC GW – TC BW Bad Ems 5:4. In der Neuauflage des 2024-er Endspiels standen sich wie erwartet die beiden nominell mit Abstand besten 40er-Mannschaften gegenüber. Die Gastgeber hatten in der Vorschlussrunde dem Nord-Ost-Meister Jade TG Wilhelmshaven im Schongang mit 9:0 das Nachsehen gegeben und damit das Ticket fürs Traumfinale gelöst. „Wir wollen das Ergebnis aus Berlin unbedingt umdrehen“, war für Henkel und seine Mannen Revanche angesagt, um im dritten Anlauf endlich den begehrten Titel in die Kurstadt an der Lahn zu holen. Doch der Titelverteidiger wollte vor heimischer Kulisse nicht klein beigeben, sondern den Triumph des Vorjahres unbedingt wiederholen. Den Zuschauern wurde alles geboten, was Tennis so attraktiv macht.

„Es entscheiden Kleinigkeiten, aber wir kommen immer näher ran.“

Der Bad Emser Teamchef Markus Henkel steckte die Enttäuschung über den verpassten Titel schnell weg

Ratingen gewann vier Einzel in jeweils zwei Sätzen. Der Serbe Ivan Bjelica musste im Spitzen-Duell seinem Lukas Rosol den Sieg überlassen. Dass die Silberauer im Rennen blieben, hatten sie Rosols tschechischem Landsmann Jaroslav Pospisil zu verdanken, der sich ein packendes Duell mit dem Österreicher Marco Mirnegg lieferte, den er schließlich im Champions-Tiebreak in die Knie zwang.

Die Entscheidung fiel dann, als Jan Mertl und Leos Friedl, das tschechische Duo der Bad Emser, gegen Raphael Özelli und den Spanier David Marrero den Kürzeren zog. Somit hatte GW Ratingen seinen Titel vor heimischer Kulisse erfolgreich verteidigt. „Es entscheiden Kleinigkeiten, aber wir kommen immer näher ran “, so Henkel. „Schade, dass sich Alexander Waske bei eigenem Satzball an der Wade verletzt hat. Bei einem 3:3 nach den Einzeln hätten wir eine bessere Ausgangsposition gehabt.“ Die einzelnen Ergebnisse: Ivan Bjelica – Lukas Rosol kampflos für Rosol; Björn Phau – Michal Przysiezny 6:1, 6:0; Marco Mirnegg – Jaroslav Pospisil 3:6, 6:4, 10:6; Boy Westerhof – Jan Mertl 6:2, 6:1; Raphael Özelli – Alexander Waske 6:3, 7:5; David Morrero – Frank Moser 6:2, 6:2; Phau / Westerhof – Rosol / Lukasz Kubot kampflos für Rosol / Kubot; Mirnegg / Pascal Wilkat – Pospisil / Moser 7:6 (Aufgabe Mirnegg / Wilkat); Özelli / Marrero – Mertl / Leos Friedl 6:1, 6:4.

i Leos Friedl spielte an der Seite seines Landsmannes Jan Mertl das Zünglein an der Waage. Die beiden Tschechen zogen letztlich aber trotz großen Kampfgeistes den Kürzeren. Mike Hewel / TC BW Bad Ems

Thomas Burgemeister verdient sich Lob

Halbfinale: TC BW Bad Ems – MTTC Iphitos München 5:1. Es war fast wie in der Liga: Gefühlt hissen die Gegner schon vor den ersten Ballwechseln im übertragenden Sinn die weiße Fahne und signalisieren mit ihren personellen Dispositionen, dass sie sich ohnehin nichts ausrechnen. So auch der Traditionsclub aus der bajuwarischen Metropole, der mit Petr Kralec nur einen ausländischen Top-Mann aufbot, obwohl die Meldeliste zunächst viel mehr internationale Klasse hergegeben hätte. Bezeichnend war zudem, dass der Ehrenpunkt der Münchner in der Einzel-Runde quasi geschenkt war. Jaroslav Pospisil nutzte die Gelegenheit, sich für das Finale einzuspielen. Bei den Blau Weissen verdiente sich Thomas Burgemeister das Lob des Bad Emser Teamchefs Markus Henkel. Die einzelnen Ergebnisse: Lukas Rosol – Petr Kralert 6:2, 6:2; Michal Przysiezny – Marc Senkbeil 6:1, 6:0; Jaroslav Pospisil – Stefan Imielski 6:3 (Aufgabe Pospisil); Thomas Burgemeister – Felix Hutt 6:2, 6:3; Jan Mertl – Andre Soullier 6:2, 6:2; Frank Moser – Michael Richthammer 6:1, 6:0; Auf die Austragung der Doppel wurde verzichtet, da die Frage nach dem Sieger der Partie bereits beantwortet war.