Den Klassenverbleib haben die Herren 70 des TC BW Bad Ems in der Tennis-Regionalliga Südwest schon in der Tasche. Da lässt sich als Außenseiter an der Tabellenspitze der Regionalliga Südwest ziemlich befreit gegen favorisierte Gegner aufspielen.
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Weiterhin gut mischen die Herren 70 des TC BW Bad Ems an der Tabellenspitze der Tennis-Regionalliga Südwest mit. Die 75er mussten dem Topfavoriten wie erwartet den Vortritt lassen.Herren 70 TC BW Bad Ems – TC Rotenbühl Saarbrücken 3:3. Die Silberauer bleiben vor dem für kommenden Montag, 13 Uhr, angesetzten Top-Spiel gegen Tennis 65 Eschborn ungeschlagen.