Bad Emser wird immer passiver Im Champions-Tiebreak verlässt Arnold Neumann der Mut Stefan Nink 17.06.2026, 11:25 Uhr

i Peter Musiol musste mit den Bad Emser Männern 75 im fünften Saisonspiel der Regionalliga die fünfte Niederlage quittieren. Andreas Hergenhahn

Den Klassenverbleib haben die Herren 70 des TC BW Bad Ems in der Tennis-Regionalliga Südwest schon in der Tasche. Da lässt sich als Außenseiter an der Tabellenspitze der Regionalliga Südwest ziemlich befreit gegen favorisierte Gegner aufspielen.

Weiterhin gut mischen die Herren 70 des TC BW Bad Ems an der Tabellenspitze der Tennis-Regionalliga Südwest mit. Die 75er mussten dem Topfavoriten wie erwartet den Vortritt lassen.Herren 70 TC BW Bad Ems – TC Rotenbühl Saarbrücken 3:3. Die Silberauer bleiben vor dem für kommenden Montag, 13 Uhr, angesetzten Top-Spiel gegen Tennis 65 Eschborn ungeschlagen.







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