Für Tennisprofi Benjamin Hassan (Neuwied) war beim ATP-Challenger-Turnier in Murcia (Spanien) im Achtelfinale Endstation. Dort unterlag der 30-Jährige trotz guter Leistung der ehemaligen Nummer 31 der Weltrangliste.

Sieg gegen Koblenz-Gewinner

Auf den Sandplätzen in Murcia konnte Hassan zum Auftakt mit dem Franzosen Ugo Blanchet (ATP-Rang 158) immerhin den amtierenden Titelträger der Koblenz Open in drei Sätzen mit 6:4, 6:7 und 6:3 schlagen, bevor es die Auslosung im Achtelfinale nicht sonderlich gut dem Neuwieder meinte. Hier ging es gegen den topgesetzten Ungarn Marton Fucsovics (ATP 90), der schon auf Position 31 der Weltrangliste gestanden ist. Hassan konnte besonders im ersten Satz gut mithalten, musste sich aber in zwei Durchgängen mit 6:7 und 3:6 geschlagen geben.

In dieser Woche schlägt Hassan bei einem weiteren Turnier in Spanien auf. Auch in Girona hätte die Auslosung besser für ihn laufen können: Zum Auftakt geht es gegen den an Position zwei gesetzten Kasachen Alexander Shevchenko (ATP 98).