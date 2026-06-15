Nach 8:1 gegen den TC Worms
Hunsrück-SG steht vor dem Aufstieg in die Südwestliga
Die Bopparder Nummer eins, Lori Murtaugh, stand wie ihr Team auf verlorenem Posten gegen die äußerst starken Gäste vom TC Doggen
Die Bopparder Nummer eins, Lori Murtaugh, stand wie ihr Team auf verlorenem Posten gegen die äußerst starken Gäste vom TC Doggenburg. Murtaugh verlor ihr Einzel klar, am Ende hieß es 9:0 für die Stuttgarterinnen.
Mark Dieler

Für die besten Tennisteams aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis war es nicht das beste Wochenende: In neun Spielen gab es nur einen Sieg. Und zumindest noch ein Remis. Der Sieg allerdings war ein sehr wichtiger.

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Einen Sieg und ein Unentschieden, mehr war dieses Mal nicht drin für die besten Tennisteams aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis.

Männer 60, Südwestliga

TC SW Bad Bad Dürkheim – Sportpark Simmern 6:3. Die Simmerner machten beim Tabellenführer keine schlechte Partie, kassierten aber wie bislang alle anderen Konkurrenten eine Niederlage gegen die Bad Dürkheimer, die wie Dietzenbach 10:0 Punkte haben.

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