Für die besten Tennisteams aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis war es nicht das beste Wochenende: In neun Spielen gab es nur einen Sieg. Und zumindest noch ein Remis. Der Sieg allerdings war ein sehr wichtiger.
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Einen Sieg und ein Unentschieden, mehr war dieses Mal nicht drin für die besten Tennisteams aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis.
Männer 60, Südwestliga
TC SW Bad Bad Dürkheim – Sportpark Simmern 6:3. Die Simmerner machten beim Tabellenführer keine schlechte Partie, kassierten aber wie bislang alle anderen Konkurrenten eine Niederlage gegen die Bad Dürkheimer, die wie Dietzenbach 10:0 Punkte haben.