Dritter Titel in diesem Jahr Höhenflug geht weiter: Jan Choinski gewinnt in Bonn Daniel Fischer 04.08.2026, 07:26 Uhr

i Der Höhenflug von Jan Choinski aus Münstermaifeld hält an. IMAGO/Godfrey Pitt. IMAGO/Action Plus

Tennisprofi Jan Choinski aus Münstermaifeld triumphiert in Bonn ohne Satzverlust, sichert sich den dritten Titel des Jahres und klettert auf Rang 77 der Weltrangliste.

Der Höhenflug von Tennisprofi Jan Choinski hält weiter an. Beim ATP Challenger Turnier in Bonn ließ der Münstermaifelder der Konkurrenz nicht den Hauch einer Chance. Dank eines klaren 6:3 und 6:2-Erfolges über Überraschungsfinalist Jamie Mackenzie holte Choinski den dritten Titel des Jahres und den insgesamt zehnten Challenger Titel seiner Karriere.







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