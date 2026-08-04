Tennisprofi Jan Choinski aus Münstermaifeld triumphiert in Bonn ohne Satzverlust, sichert sich den dritten Titel des Jahres und klettert auf Rang 77 der Weltrangliste.
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Der Höhenflug von Tennisprofi Jan Choinski hält weiter an. Beim ATP Challenger Turnier in Bonn ließ der Münstermaifelder der Konkurrenz nicht den Hauch einer Chance. Dank eines klaren 6:3 und 6:2-Erfolges über Überraschungsfinalist Jamie Mackenzie holte Choinski den dritten Titel des Jahres und den insgesamt zehnten Challenger Titel seiner Karriere.