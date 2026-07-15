Das 14. Deichstadt-Turnier des TC Rhein-Wied bewies einmal mehr seinen hervorragenden Ruf als sportlich anspruchsvolle und zugleich familiäre Veranstaltung. Spannende Matches mit einigen Entscheidungen im Match-Tiebreak prägten das Turnier.
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Beste Stimmung, spannende Matches und hochklassiger Tennissport prägten das 14. Deichstadt-Turnier des TC Rhein-Wied. Trotz hochsommerlicher Temperaturen zeigten die Teilnehmer großen Einsatz und lieferten den Zuschauern zahlreiche packende Begegnungen.