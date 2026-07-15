14. Deichstadt-Turnier Hochklassiger Tennissport trotz Sommerhitze in Neuwied Jörg Niebergall 15.07.2026, 16:06 Uhr

i Im Feld der Männer 60 ließ Lokalmatador Karl Havekost nichts anbrennen. Jörg Niebergall

Das 14. Deichstadt-Turnier des TC Rhein-Wied bewies einmal mehr seinen hervorragenden Ruf als sportlich anspruchsvolle und zugleich familiäre Veranstaltung. Spannende Matches mit einigen Entscheidungen im Match-Tiebreak prägten das Turnier.

Beste Stimmung, spannende Matches und hochklassiger Tennissport prägten das 14. Deichstadt-Turnier des TC Rhein-Wied. Trotz hochsommerlicher Temperaturen zeigten die Teilnehmer großen Einsatz und lieferten den Zuschauern zahlreiche packende Begegnungen.







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