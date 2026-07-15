14. Deichstadt-Turnier
Hochklassiger Tennissport trotz Sommerhitze in Neuwied
Im Feld der Männer 60 ließ Lokalmatador Karl Havekost nichts anbrennen.
Im Feld der Männer 60 ließ Lokalmatador Karl Havekost nichts anbrennen.
Jörg Niebergall

Das 14. Deichstadt-Turnier des TC Rhein-Wied bewies einmal mehr seinen hervorragenden Ruf als sportlich anspruchsvolle und zugleich familiäre Veranstaltung. Spannende Matches mit einigen Entscheidungen im Match-Tiebreak prägten das Turnier.

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Beste Stimmung, spannende Matches und hochklassiger Tennissport prägten das 14. Deichstadt-Turnier des TC Rhein-Wied. Trotz hochsommerlicher Temperaturen zeigten die Teilnehmer großen Einsatz und lieferten den Zuschauern zahlreiche packende Begegnungen.
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