Für die besten Westerwälder Tennisteams geht es in den finalen Wochen der Medenrunde ums Eingemachte. Jeder Punkt zählt im Kampf gegen den Abstieg.
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In der Medenrunde geht es in die heiße Phase. Für viele Westerwälder Mannschaften gilt es, im Kampf gegen den Abstieg noch Punkte zu sammeln.Oberliga, Männer 30SG Limbach/Homburg/Brebach – SG Guckheim/Herschbacher TC 9:0. In Limbach bekamen es die Westerwälder mit der „mit Abstand besten Mannschaft der Liga“ zu tun und waren „wie erwartet, chancenlos“, meinte Niklas Wörsdörfer, die Nummer eins der SG Guckheim, ...