Mittelwald fertigt Primus ab Herschbachs Frauen 40 atmen nach Kantersieg auf Marco Rosbach 04.06.2026, 15:39 Uhr

i Spitzenspielerin Desirée Aßenmacher von den Frauen 40 des Herschbacher TC punktete im Einzel gegen Evelyn Krämer-Viola und war an der Seite von Jennifer Holzbach auch im Doppel erfolgreich. Andreas Hergenhahn

Für die besten Westerwälder Tennisteams geht es in den finalen Wochen der Medenrunde ums Eingemachte. Jeder Punkt zählt im Kampf gegen den Abstieg.

In der Medenrunde geht es in die heiße Phase. Für viele Westerwälder Mannschaften gilt es, im Kampf gegen den Abstieg noch Punkte zu sammeln.Oberliga, Männer 30SG Limbach/Homburg/Brebach – SG Guckheim/Herschbacher TC 9:0. In Limbach bekamen es die Westerwälder mit der „mit Abstand besten Mannschaft der Liga“ zu tun und waren „wie erwartet, chancenlos“, meinte Niklas Wörsdörfer, die Nummer eins der SG Guckheim, ...







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