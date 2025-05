i Der frühere Davis-Cup-Spieler Alexander Waske hatte beim knappen Bad Emser 5:4-Erfolg in Bruchköbel weder im Einzel noch im Doppel Mühe, als Sieger den Platz zu verlassen. Andreas Hergenhahn

Während die 50er des TC Blau Weiss Bad Ems in der Süd-West-Liga durch den vorzeitigen Rückzug von Eintracht Frankfurt ein spielfreies Wochenende genossen, hat die zweite Welle der 40er von der Insel Silberau ebenso ein Ausrufezeichen im Kampf gegen den Abstieg gesetzt wie die Damen 40 des TC Rhein-Lahn Lahnstein. Die erste Garnitur der Kurstädter mühte sich unterdessen zum 5:4-Erfolg in Bruchköbel. Die Herren 55 des TC Diez blieben in der Oberliga ohne Makel. Bei den Damen 40 des TC BW Bad Ems rückte das Sportliche aufgrund der schweren Verletzung Simone Breschings komplett in den Hintergrund.

Herren 40, TC Bruchköbel – BW Bad Ems 4:5. „Wir haben uns ein bisschen verzockt“, räumte BW-Teamchef Markus Henkel nach dem Auftritt des amtierenden nationalen Vizemeisters in Südhessen ein. Das lag zum einen daran, dass die Bad Emser auf den in Paris weilenden Polen Juan PabloBrzezicki sowie den erkrankten Tschechen Lukas Rosol verzichten mussten und Henkel damit kurzfristig einsprang. Henkel ärgerte auch, dass die Bruchköbeler entgegen der Absprache unter den Verantwortlichen der Klubs mit dem Slowenen Bostijan Osabnik und dem Spanier Gorka Fraile dann doch zwei Ausländer aufboten, die prompt drei Punkte beisteuerten. Dennoch reichte es für die ambitionierten Blau Weissen zum dritten Erfolg im dritten Spiel, womit das Team klar auf Kurs Gruppensieg bleibt. Nächste Woche kommt der saarländische Aufsteiger SC Halberg Brebach auf die Silberau. „Dann sieht’s personell wieder besser aus“, kündigt Henkel wieder hochkarätiges Tennis an. Die einzelnen Ergebnisse: Bostijan Osabnik – Thomas Burgemeister 7:5, 6:1; Christian Hoffmeister – Alexander Waske 2:6, 1:6; Gorka Fraile – Francisco Costa 6:0, 6:2; Sven Kurandt – Alexander Tattermusch 3:6, 0:6; Ivo Lewalter – Frank Moser 0:6, 0:6; Alexander Schamai – Markus Henkel 6:3, 6:0; Osabnik / Fraile – Burgemeister / Henkel 6:0, 6:0; Hoffmann / Schamai – Waske / Moser 0:6, 0:6; Kurandt / Thorsten Peters – Costa / Tattermusch 2:6, 0:6.

Christine Hölzke steuerte für die Damen 40 des TC Rhein-Lahn Lahnstein gegen SW Landau den wichtigen vierten Punkt im Einzel bei und ebnete damit den Weg für den ersehnten ersten Saisonsieg.

Damen 40, TC Rhein-Lahn Lahnstein – SW Landau 5:4. Frohe Kunde von der Stolzenfelsstraße: Die Damen des TC Rhein-Lahn haben im vierten Anlauf den viel zitierten Bock umgestoßen und gegen die bis dahin ungeschlagenen Pfälzerinnen die ersten Punkte auf ihrem Konto verbucht. „Der Anschluss ist geschafft. Das gibt uns Mut für die noch ausstehenden beiden Spiele gegen Niddapark und Bruchköbel“, atmete RL-Mannschaftsführerin Sandra Beyl nach dem ersten Erfolgserlebnis der bis dahin recht unglücklich gelaufenen Medenrunde auf. Nach perfekter erster Runde sorgte Christine Hölzke mit ihrem Einzel-Sieg im Match-Tiebreak dafür, dass die Damen von der Flussmündung das dritte Doppel stark aufstellen konnten, um den entscheidenden fünften Punkt zu holen. „Die Taktik ist voll aufgegangen“, freuten sich Beyl und Co. vor der anstehenden rund dreiwöchigen Spielpause. Die einzelnen Ergebnisse: Sandra Beyl – Sandra Grzonkowski 4:6, 2:6; Sarah Wisberg – Sonja Schwab 6:1, 6:1; Christine Hölzke – Christine Schneider 6:2, 3:6, 10:4; Sabrina Heil – Kerstin Gellweiler 6:1, 6:0; Sabine Jung – Carmen Baader 3:6, 0:6; Ulrike Reckart – Julia Karolin Flickert 6:0, 6:0; Beyl / Wisberg – Grzonkowski / Baader 6:1, 6:7, 8:10; Hölzke / Reckart – Schneider / Gellweiler 5:7, 7:5, 8:10; Heil / Hofmann – Schwab / Simona Zibrat-Mohra 6:1, 6:1.

Damen 40, BW Bad Ems – TC Niddapark 3:6. Wie schnell der Kampf um jeden Punkt, Spiel, Satz und Sieg komplett in den Hintergrund rücken kann, erlebten die nach dem Derbysieg gegen Lahnstein überaus guten Mutes in die Partie gegangenen Bad Emserinnen gegen die Frankfurter Gäste aus dem Ginnheimer Wäldchen. Simone Bresching zog sich nämlich in ihrem Einzel in der Frühphase des ersten Satzes einen Riss der Achillessehne zu. Das sorgte für betretene Mienen auf der Silberau. „Wir sind traurig und schwer geschockt. Da ist der Ausgang des Spiels absolute Nebensache“, sind Mannschaftsführerin Tatjana Friedrich und ihre Mitstreiterinnen in Gedanken bei Simone Bresching. Die einzelnen Ergebnisse: Tanja Fetz – Sanja Radonjic 6:2, 6:0; Sandra Rosen – Sabine Röder 3:6, 6:2, 8:10; Simone Bresching – Yvonne Löschinger 0:3 (verletzungsbedingtes Ausscheiden Simone Breschings); Sandra Keller – Mona Victor 1:6, 0:6, Tatjana Friedrich – Iris Dilger 5:7, 6:3, 10:8; Susan Weber – Meriyem Buchwitz 2:6, 2:6; Fetz / Rosen – Röder / Dilger 7:6, 6:1; Imke Hartwig / Keller – Radonjic / Buchwitz 0:6, 0:6; Friedrich / Weber – Löschinger / Victor 3:6, 0:6.

Herren 40, BW Bad Ems II – BW Hünfeld 7:2. Die Bad Emser nutzten gegen die ebenfalls punktlosen Osthessen die mutmaßlich letzte Chance auf den Klassenverbleib. „Das war ein wichtiges Ausrufezeichen im Abstiegskampf, bei dem es am Ende auch auf das Matchverhältnis ankommen könnte. Wir gewannen endlich auch mal die knappen Dinger und hatten sicher hier und da auch ein bisschen Glück auf unserer Seite“, resümierte BW-Sportwart und Mannschaftsführer Patrick Friedrich den ersten Erfolg seines Teams in dieser Medenrunde. Ob’s am Ende zum Verbleib in der Süd-West-Liga reicht, werden im Juni die beiden Kräftemessen mit den stark einzuschätzenden Frankfurter Teams der Eintracht und vom SC 1880 zeigen. Die einzelnen Ergebnisse: Christian Klapthor – Henning Schulz 4:6, 6:1, 10:6; Nils Schremb – Tobias Schaeg 5:7, 2:6; Dominik Hillenbrand – Jochen Helmeke 6:1, 6:1; Timo Kathke – Stanislav Hracov 3:6, 0:6; Razvan Verone – Michael Bose 6:2, 6:3; Sebastian Mastalerz – Michael Greiner 7:6 (Aufgabe Greiner); Klapthor / Schremb – Schaeg / Helmeke 7:6, 6:7, 10:6; Hillenbrand / Mastalerz – Schulz / Hracov 6:3, 6:2; Kathke / Verone – Bose / Greiner 2:0 (Aufgabe Bose / Greiner).

Herren 55, TC Kandel – TC Diez 3:6. Die Routiniers aus dem Hain entführten auch aus der Südpfalz die Punkte und führen das Klassement verlustpunktfrei an. „Droht“ da eventuell sogar der Aufstieg? TCD-Mannschaftsführer Thomas Kremer wimmelt ab: „Das ist illusorisch. Wir sind in der Oberliga gut aufgehoben, haben mit dem vierten Sieg hintereinander den Klassenverbleib schon in der Tasche und können nun die restlichen Spiele total entspannt angehen.“ Neben dem erfolgreichen Debüt von Boris Ihsche lobte Kremer den sowohl im Einzel als auch im Doppel seine weiße Weste wahrenden Johannes Ohl. „Unsere Mannschaft harmoniert menschlich wie sportlich sehr gut. Das haben wir mit einer geschlossenen Leistung auch in Kandel einmal mehr unterstrichen.“ Die einzelnen Ergebnisse: Jürgen Koch – Thomas Kremer 6:1, 6:0; Dieter Mächerle – Johannes Ohl 3:6, 2:6; Thorsten Ill – Joachim Braun 6:3, 6:2; Torsten Beck – Thomas Kiesslich 3:6, 0:6, Dirk Bennewitz – Boris Ihsche 0:6, 3:6; Andreas Schmerbeck – Ulf-Hendrik Klein 1:6, 2:6; Koch / Mächerle – Braun / Kiesslich 6:2, 6:1; Beck / Bennewitz – Ohl / Ihsche 0:6, 2:6; Ill / Schmerbeck – Kremer / U.-H. Klein 5:7, 6:1, 4:10.

Herren 75, Oberliga: TC Hüttigweiler – BW Bad Ems II 4:2. Kranke, Verletzte, Urlauber: Die Bad Emser Reserve machte sich laut Mannschaftsführer Peter Gilberg mit dem „letzten Aufgebot“ auf den weiten Weg ins Saarland und musste so die Punkte abliefern. „Mit dem Ergebnis können wir unter dem Strich aber zufrieden sein“, bewertete Gilberg. Peter Buhr gewann dabei nicht nur sein Einzel ebenso im Champions-Tiebreak wie das Doppel an der Seite Dieter Untermairs. „Ich denke, dass wir am kommenden Freitag beim nächsten Spiel in Neuwied personell wieder besser aufgestellt sein werden“, hofft Gilberg beim Derby am Rhein auf den zweiten Bad Emser Saisonsieg. Die einzelnen Ergebnisse: Willi Brass – Peter Buhr 4:6, 6:4, 8:10; Peter Klee – Hans Molitor 6:2, 6:1; Christian Baldi – Dieter Untermair 7:5, 6:1; Walter Mischo – Friedhelm Mallmann 6:0, 6:0; Klee / Baldi – Buhr / Untermair 6:4, 1:6, 8:10; Winfried Rausch / Mischo – Molitor / Mallmann 6:1, 6:1.