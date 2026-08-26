Neuwieder verpasst Titelgewinn Hassan verliert Finale bei ATP-Turnier in der Schweiz Daniel Fischer 26.08.2026, 15:33 Uhr

i Nach einer bisher schwachen Saison zeigte der Neuwieder Tennisprofi Benjamin Hassan bei einem ATP Challenger in der Schweiz starke Leistungen und kam bis ins Finale. Jörg Niebergall

Der Neuwieder Tennisspieler Benjamin Hassan verpasst zwar den Titelgewinn im Finale gegen Dominic Stricker, aber kann nach einer bisher schlechten Saison nun aufatmen und macht verlorene Plätze auf der Weltrangliste gut.

Tennisprofi Benjamin Hassan hat sich beim ATP-Challenger-Turnier in Sion (Schweiz) aus der Qualifikation heraus bis ins Finale gespielt. Im Endspiel unterlag der Neuwieder dem ehemaligen Schweizer Top-100-Spieler Dominic Stricker mit 1:6, 6:2 und 2:6 und verpasste damit seinen ersten Titelgewinn auf der zweitgrößten Turnierserie im Profitennis.







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