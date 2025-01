Challenger Turnier in Thailand Hassan lässt kein Break zu und scheidet dennoch aus Daniel Fischer 20.01.2025, 12:45 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/i am way

Benjamin Hassan kommt im Tennisjahr 2025 nicht auf die Beine: Zum zweiten Mal spielte der 29-Jährige, der beim TC Neuwied das Tennisspielen erlernte, bei einem Challenger Turnier. In Nonthaburi schied er ernet früh aus.

Für den Tennisprofi Benjamin Hassan war beim ATP Challenger Turnier im thailändischen Nonthaburi bereits in der ersten Runde Endstation. Der Neuwieder unterlag dem an Position sechs gesetzten Coleman Wong (Hongkong) in zwei knappen Sätzen mit 6:7 und 6:7.

