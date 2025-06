In der Oberliga der Männer 75 geht eine Ära zu Ende. Die SG Langenlonsheim/Laubenheim steht bereits als Absteiger fest. Die Hackenheimer Männer 65 hoffen dagegen noch auf den Klassenverbleib.

Nach neun Jahren in der Tennis-Oberliga heißt es für die Männer 75 der SG Langenlonsheim/Weinsheim Abschied nehmen. Das Gründungsmitglied der Klasse bestreitet am Freitag, 11 Uhr, beim TC Hüttigweiler sein letztes Spiel vor dem Abstieg in die Verbandsliga. „In den ersten drei Jahren gab es keine Absteiger“, erinnert sich SG-Spielführer Dieter Schlaadt. „Danach haben wir uns immer gehalten. Jetzt war das nicht mehr zu machen.“

In Gefahr schweben auch die Männer 65 des TC Hackenheim in der Verbandsliga, doch noch ist der Klassenverbleib möglich. Dafür muss der Tabellenvorletzte am Mittwoch, 11 Uhr, zum Rundenabschluss das Heimspiel gegen die DJK Andernach gewinnen. „Wir werden mit Enthusiasmus und Spaß drangehen“, verspricht Mannschaftskapitän Hans Rausch. „Vielleicht gelingt es uns, wir probieren es auf jeden Fall.“ Allerdings muss sein Team auf Ulli Messer verzichten, sollte dafür Heinz Welpe zur Verfügung stehen, würde der den Ausfall kompensieren. ga