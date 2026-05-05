Es geht wieder um Spiel, Satz und Sieg. Auch im Westerwald wird Tennis in höheren Klassen geboten, drei Teams sind in der Oberliga vertreten, dazu kommen einige Verbandsligisten. Der Auftakt bot jede Menge Spannung und macht Lust auf mehr.
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Gleich am ersten langen Wochenende der Medenrunde ging es für einige Tennismannschaften aus dem Westerwald ordentlich zur Sache. Bei den Männern 30 in der Oberliga stand genauso ein Doppelspieltag auf dem Programm wie bei den Frauen 30 in der Verbandsliga.