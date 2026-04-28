Westerwälder Teams sind bereit Guckheim, Herschbach und Eitelborn in der Oberliga Marco Rosbach 28.04.2026, 14:34 Uhr

i Nach dem starken zweiten Platz im vergangenen Sommer wollen sich Niklas Wörsdörfer und die Männer 30 der SG Guckheim/Herschbach wieder voll ins Zeug legen. Andreas Hergenhahn

Drei Tennis-Mannschaften aus dem Westerwald gehen das Abenteuer Oberliga an. Während die Männer 30 aus Guckheim und die Frauen 40 aus Herschbach wissen, worauf sie sich einlassen, betreten Eitelborns Frauen 50 Neuland.

Mit gleich drei Mannschaften sind die Tennisklubs aus dem Westerwaldkreis in der nun beginnenden Medenrunde in der Oberliga vertreten. Während sich die Männer 30 der SG Guckheim/Herschbach und die Frauen 40 des Herschbacher TC (als Rückkehrer nach einjähriger Abwesenheit) in dieser Klasse schon auskennen, betreten die Frauen 50 des TC Eitelborn nach ihrem Aufstieg Neuland.







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