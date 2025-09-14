Eine zufriedene Saisonbilanz zieht die Sportliche Leitung der Tennisabteilung des VfL Bad Kreuznach. Von den zwölf gestarteten Mannschaften stieg keine ab, vielmehr sicherten sich sechs Teams die Meisterschaft.

Zu den Meisterteams gehört auch die jüngste Garde, die U10, die ihren ersten Platz in der A-Klasse gemeinsam mit der zweiten U12-Mannschaft feierte, die in der B-Klasse triumphierte. Auch die Jungen 15 (B-Klasse) und die Mädchen 18 (C-Klasse) landeten auf dem ersten Rang. Eine besondere Leistung lieferten die U18-Jungs ab, die in der A-Klasse ohne Punktverlust Meister wurden und in der nächsten Saison in der Rheinlandliga aufschlagen werden. „Insbesondere dem langjährigen Mannschaftsführer Jaron Wolf möchte ich ein Lob aussprechen. Trotz aller personeller und organisatorischer Schwierigkeiten hat er sein Team souverän durch die Saison gebracht“, lobte Benjamin Stumm, der Jugendwart der VfL-Tennisabteilung. Altersbedingt gibt Wolf das Amt des Mannschaftsführers an Pablo Gonzalez weiter.

i Ohne Punktverlust Meister der A-Klasse und Aufsteiger in die Rheinlandliga: die U18 des VfL Bad Kreuznach mit (von links) Jakob Becker, Pablo Gonzalez, Jaron Wolf und Lino Wehrmann. Benjamin Stumm

Doch nicht nur die Jugend des VfL darf sich über starke Ergebnisse freuen. Auch die Männer 60 des VfL wussten mit Unterstützung des TC Norheim und der TG Bad Münster am Stein-Ebernburg zu überzeugen. In einem nervenaufreibenden Saisonfinale sicherte sich das Team die Meisterschaft in der B-Klasse und steigt in die A-Klasse auf. Alle anderen Mannschaften (U12 I, Frauen, Männer I und II, Männer 30 und Männer 40) verbuchten den Klassenverbleib. „Mit großem Stolz blicke ich auf das Abschneiden unserer Teams. Mein Dank geht aber nicht nur an die Spieler, sondern auch an die vielen Helfer im Hintergrund“, erklärte Abteilungsleiter Achim Heim und betonte: „Nur mit einem funktionierenden Team aus Trainern, Jugendwarten, engagierten Eltern und Betreuern ist ein reibungsloser Ablauf möglich. Und der ist uns als VfL gelungen.“