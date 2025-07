Viel zu bieten hat der Tennis Club Blau Weiss Bad Ems als Aushängeschild des Verbandes. Auf der Insel Silberau tummeln sich von den Bambini bis zu den älteren Semestern unzählige Mannschaften, die weit über die Grenzen von Rheinland-Pfalz hinaus den Traditionsverein und die charmante Kurstadt an der Lahn bestens vertreten. Nicht nur im Breitensport, sondern auch in der Spitze wird im über 400 Mitglieder zählenden Club ausgezeichnete Arbeit geleistet. Die Herren 30, 40 und 70 sind in der Regionalliga vertreten. Dort werden 2026 auch die Herren 75 und 50er mitwirken dürfen, nachdem sie unlängst Staffelsiege in der Süd-West-Liga feierten. Letztes verbliebenes Team in der Medenrunde sind die Herren, die sich als Aufsteiger in die Regionalliga bis dato ordentlich geschlagen haben, auf hohem Level aber mit Kontrahenten zu tun haben, die erstklassig besetzt und demnach nur schwierig zu bezwingen sind.

„Wir müssen am Wochenende mindestens ein Spiel, wenn nicht sogar beide gewinnen, um in der Klasse zu bleiben.“

Teamchef Dennis Gilberg vor dem Endspurt

Am Wochenende steht der letzte Doppel-Spieltag an, bei dem es für die Bad Emser um Alles geht. Am Samstag gibt zunächst der VfL Sindelfingen seine Visitenkarte in Bad Ems ab. Ab ab 11 Uhr fliegen dann die Filzkugeln über das Netz. „Es wird eng in dieser enorm dicht beisammen liegenden Liga“, sieht der erfahrene BW-Teamchef Dennis Gilberg sein Team einmal mehr in der Außenseiter-Rolle. „Wir sind aber nicht chancenlos. Von Vorteil könnte sein, dass kein Team etwas zu verschenken hat und damit zu rechnen ist, dass alle Vollgas geben, um ihre hohen sportlichen Ziele zu erreichen. Wir müssen am Wochenende mindestens ein Spiel, wenn nicht sogar beide gewinnen, um in der Klasse zu bleiben.“ Mit dem Auswärtsspiel bei den alten saarländischen Bekannten des TZ DJK Sulzbachtal wird ein Schlussstrich unter die Runde gezogen. Sollte der TC Blau Weiss, derzeit Drittletzter des eng beieinander liegenden Klassements, im Endspurt nicht mindestens noch den Sprung auf Position vier schaffen, muss wegen der Entwicklung in der 2. Bundesliga gezittert werden. Dort könnte der Abstieg von Südwest-Vertretern (Team Ladival Bad Vilbel, TC BASF Ludwigshafen, TC RW MRH Trowe Sprendlingen, Eintracht Frankfurt, Wiesbadener THC) eine Etage tiefer für einen Erdrutsch Richtung Oberliga führen. „Im Extremfall steigen aus der Regionalliga die vier Letztplatzierten ab“, sagt Gilberg. Da aber die 2. Liga ihre Runde erst am 10. August abschließt, hängen die Teams in der Regionalliga in den Seilen.

Fans können sich auf top Besetzung freuen

Um etwas entspannter auf das weitere Geschehen in Liga 2 blicken zu können, stehen die Bad Emser am Wochenende unter Zugzwang. Gilberg stellte ein personell starkes Aufgebot in Aussicht. „Wir werden – so wie das bei der Konkurrenz gang und gäbe ist – mit vier Ausländern antreten.“ So können die Fans, auf deren Unterstützung Gilberg setzt, mit dem Briten Anton Matuseviuch, den beiden Italienern Andrea Guerreri und Luca Potenza sowie dem Kasachen Denis Yevseyev auf hochkarätige Besetzung hoffen, die den lokalen Kräften Tristan Reiff, Julian Franzmann und Jonathan Dazert Rückhalt geben.