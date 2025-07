Ein „wildes“ Wochenende liegt hinter den Herren des TC BW Bad Ems: Nach der zu erwartenden Abfuhr am Samstag in Bergen-Enkheim schrieb das Team tags darauf Vereinsgeschichte.

Regionalliga

Herren, TC Bergen-Enkheim – TC BW Bad Ems 8:1. Aus finanziellen Gründen verzichtete der TC Blau Weiss am Samstag nach langen Überlegungen bei den überaus stark besetzten Frankfurtern auf personelle Klimmzüge. „So sind wir zwar untergegangen, aber wir hätten auch alle drei Doppel für uns entscheiden können. Dann hätte das Ergebnis wesentlich besser ausgesehen“, bilanzierte der Bad Emser Teamchef Dennis Gilberg. Die einzelnen Ergebnisse: Mateus Alves – Anton Matusevich 6:4, 6:3; Nerman Fatic – Sergi Perez Contri 6:3, 7:6; Maik Steiner – Tristan Reiff 7:6, 6:3; Andrej Nedic – Julian Franzmann 6:2, 6:4; Rostislav Halfinger – Jonathan Dazert 6:4, 6:2; Miliaan Niesten – Dennis Gilberg 6:1, 6:1; Alves / Fatic – Matusevich / Reiff 3:6, 3:6; Steiner / Nedic – Contri / Franzmann 1:6, 6:3, 15:13; Halfinger / Niesten – Dazert / Christian Henkel 6:7, 6:3, 10:7.

„Mal schauen, was noch für uns geht.“

BW-Teamchef Dennis Gilberg weiß, das noch weitere Siege nötig sind, um nicht gleich wieder absteigen zu müssen.

Herren, TC BW Bad Ems – TC Bad Homburg 6:3. Mit dem ersten Regionalliga-Sieg eines Bad Emser Herrenteams schrieben Tristan Reiff und Co. Vereinsgeschichte. Dennis Gilberg ordnete das Erfolgserlebnis unter die Rubrik „Pflicht“ ein, da er die punktlosen Bad Homburger zu den Mit-Abstiegskandidaten zählt. Da am Ende der Runde bis zu vier Teams in die Oberliga müssen, bedarf es für die Blau Weissen in den verbleibenden vier Begegnungen weiterer Ausrufezeichen, die sich auch auf dem Punktekonto niederschlagen. Gilberg: „Mal schauen, was noch für uns geht.“ Die einzelnen Ergebnisse: Anton Matusevich – Filippo Moroni 6:1, 6:0; Sergi Perez Contri – Laurens Harnoth Manrubis 6:3, 6:2; Lukas Rosol – Giorgio Ricca 4:6, 6:7; Tiago Cacao – Aryan Saleh 6:4, 4:6, 10:7; Tristan Reiff – Nikolaus Hintermeier 6:0, 6:0; Julian Franzmann – Marco Bortolotti 4:6, 4:6; Matusevich / Reiff – Moroni / Saleh 6:0, 6:4; Contri / Cacao – Harnoth Manrubis / Bortolotti 6:1, 6:1; Franzmann / Jonathan Dazert – Ricca / Hintermeier 6:7, 3:6.

Herren 30, BASF TC Ludwigshafen – TC BW Bad Ems 5:4. Nach dem erstaunlich frühzeitig in trockene Tücher gepackten Klassenverbleib traten die Bad Emser mit einer bunten Mischung aus 30ern und 40ern in der Chemiestadt an und kamen überwiegend mit „eigenen Leuten“ als respektable Drittplatzierte ins Ziel. In Ludwigshafen überzeugte neben dem Briten Matthew Short auch Lars Nolden, die ihre Einzel souverän für sich entschieden. „Wir hoffen, dass wir auch 2026 konkurrenzfähig sind“, so BW-Kapitän Julian Mädrich. Die einzelnen Ergebnisse: Daniel Baumann – Marius Menten 6:0, 6:2; Tobias Gass – Matthew Short 3:6, 3:6; Sebastian Heim – Dominik Hillenbrand 6:0, 6:3; Steffen Neutert – Julian Mädrich 6:0, 6:0; Andreas Gremelmayr – Julian Koch 6:0, 6:1; Jan van der Laan – Lars Nolden 1:6, 0:6. Die Doppel wurden nicht gespielt.

Sonderlob für Johannes Ohl und Boris Ihsche

Süd-West-Liga

Herren 55, TC Bruchsal – TC Diez 2:7. Platz drei war den Diezern schon vor dem Nachholspiel in der Vorderpfalz sicher. „Wir haben uns gegen die in Bestbesetzung angetretenen Hasslochern erneut voll reingehängt und einmal mehr tollen Teamgeist bewiesen“, resümierte TCD-Mannschaftsführer Thomas Kremer den finalen Auftritt in der bärenstarken Runde. Ein Sonderlob des Kapitäns verdienten sich Johannes Ohl und die Freiendiezer Aushilfe Boris Ihsche. Der von der Organisation des Altstadtfestes noch gestresste Thomas Klein steuerte immerhin mit Kremer einen Zähler im Doppel bei. Die einzelnen Ergebnisse: Markus Diehl – Thomas Kremer 5:7, 4:6; Gunnar Henrich- Johannes Ohl 3:6, 1:6; Sascha Wlodarczyk – Boris Ihsche 1:6, 4:6; Jochen Stahler – Thomas Klein 6:1, 6:3; Asmus Kaufmann – Ulf-Hendrik Klein 6:4, 1:1 (Aufgabe Kaufmann); Achim Beckmann – Michael Ruhe 6:3, 3:6; 7:10; Diehl / Ralf Steigelmann – Johannes Ohl / Ihsche 1:6, 0:6; Wlodarczyk / Jens-Christian Borchert – Kremer / T. Klein 6:4, 4:6, 7:10; Henrich / Stahler – Ulf-Hendrik Klein / Ruhe 7:6; 6:1.