Mit einem weiteren Sieg beim TC Trittenheim (4:2 endete die Partie) haben die Männer 70 des TFJahnhaus Idar-Oberstein die Tennissaison in der B-Klasse beendet.

Es war dieerfolgreichste Saison des Vereins in der jüngeren Geschichte und stolz blickenSpieler, Mitglieder und Freunde des kleinen Vereins zurück auf die siegreichenSpiele diese tollen Runde. Siege wurden erzielt über den TV Germania Trier (4:2), den TC Thalfang (6:0), den SV Föhren (4:2), die TG Herborn (4:2) und den TCTrittenheim (4:2). Ein besonderes Lob verdient Gerd Fischer, der alle seineEinzelspiele der Medensaison gewonnen hat. Er war somit ein wichtiger Bausteinder Meisterschaft.Die Idar-Obersteinerhatten am Ende 10:0 Punkte auf dem Konto und sicherten sich den Titel vor dem TC Trittenheim undGermania Trier. Das Jahnhaus-Team hat nun die Berechtigung, in der kommenden Saison in der A-Klasse zu spielen.