Zahlreiche höherklassige Tennisteams des Kreises Bad Kreuznach feierten einen Auftakt nach Maß in die Medenrunde.

Die Männer 60 des TC Hackenheim stürmten direkt mal mit einem 6:0 beim TC Nickenich an die Tabellenspitze der Verbandsliga. Keinen einzigen Satz gab das neuformierte Team der Hackenheimer ab, obwohl die Einzelgegner von Johannes Zander, Jürgen Sottong, Christian Böhm und Rainer Schug allesamt über höhere Leistungsklassen verfügten. Doch die Hackenheimer befinden sich in starker Frühform. Das bestätigten sie auch in den Doppeln. Sottong/Böhm und Zander/Thomas Ehle vollendeten. Spannend ging es bei den Oberliga-Männern 70 der Hackenheimer zu. Sie trennten sich auf eigener Anlage vom Post-SV Koblenz mit 3:3. Vlado Matic fuhr einen glatten Einzelsieg ein. Heinrich Welpe musste dagegen mächtig kämpfen, um das Team-2:2 mit einem 6:4, 2:6, 10:8 sicherzustellen. Das Formieren der Doppel erwies sich als Pokerspiel. Die Hackenheimer setzten im ersten Doppel auf ihre Spitzenspieler. Heinz Fischer und Welpe lieferten. Die Hoffnung, auch im zweiten Doppel siegreich zu sein, erfüllte sich nicht, da dort der stärkste Koblenzer postiert wurde. Matic und Eckart Bader verloren 4:6, 2:6.

Zwei Punkte von Manfred Wolfram reichen nicht

In der Oberliga schlagen auch die Männer 75 der SG Langenlonsheim/Weinsheim auf, die sich zum Auftakt den Gästen des TC Beckingen mit 2:4 geschlagen geben mussten. Die zwei Punkte von Manfred Wolfram im Einzel und im Doppel gemeinsam mit Rüdiger Breckheimer reichten nicht, auch weil die Saarländer auf den Spitzenpositionen sehr stark besetzt waren. Am Freitag um 11 Uhr steht das erste Auswärtsspiel für die Nahe-Equipe an. Sie reist zum TC Bad Ems II, der zum Start ebenfalls mit 2:4 unterlag.

Auch beim TC Kirn weht Oberliga-Luft. Die Frauen 60 spielen in der renommierten Klasse und starteten mit einem 4:2 beim TV Niederwürzbach. Andrea Schmäler, Christine Koch und Steffi Schreiber machten kurzen Prozess im Einzel. Der vierte Punkt fiel dann schwerer als erwartet. Andrea Schmäler und Steffi Schreiber mussten im Spitzendoppel beim 7:5 und 6:2 alles geben. Der Auftakt lässt auf eine gute Runde hoffen.

Olivia Placzek siegt 6:0, 6:0 und 6:0, 6:1

Zur Frauen-Power beim TC Kirn passt, dass die Frauen in der A-Klasse am Ball sind. Zum Start gab es ein 3:3 beim TC Bernkastel-Kues. Die ehemalige Weltranglistenspielerin Olivia Placzek unterstrich ihre Klasse, gewann ihr Einzel mit 6:0, 6:0 und das Doppel mit Mia Kohl mit 6:0, 6:1. Mia Kohl holte den dritten Kirner Punkt in ihrem Einzel mit einem 6:2, 6:2. Die anderen Kirnerinnen verloren aber deutlich. In der gleichen Klasse grüßt der VfL Bad Kreuznach von der Tabellenspitze. Das klare 6:0 über den TC Lahnstein verblüffte, allerdings waren die Gäste nur mit zwei statt vier Spielerinnen angereist. Lara Marysko, Caroline Fleischmann und das Doppel Melanie Streiter/Emmelie Busse siegten kampflos. Doch auch die VfLerinnen, die auf dem Platz standen, ließen sich nicht lumpen. Lena Heim, Melanie Streiter und das Doppel Lara Marysko/Caroline Fleischmann punkteten.