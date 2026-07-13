Senioren-DM in Bad Neuenahr Ganz große Nummer: HTC rechnet mit rund 700 Anmeldungen Tim Hammer 13.07.2026, 12:58 Uhr

i Wie im vergangenen Jahr werden in Bad Neuenahr wieder zahlreiche Zuschauer erwartet. Martin Gausmann

Die 71. Deutsche Meisterschaft der Senioren im Tennis lockt mit spannenden Duellen in Bad Neuenahr. Der 1. Vorsitzende des HTC Bad Neuenahr blickt aber auch mit großer Vorfreude auf das Rahmenprogramm.

Ab dem 21. Juli startet in Bad Neuenahr die 71. Auflage der Deutschen Meisterschaft der Senioren (DSM) in den Altersklassen 40 bis 90. Für den Vorsitzenden des HTC Bad Neuenahr, Karl-Horst Gödtel, ist Meisterschaft, wie in jedem Jahr, ein besonderes Ereignis: „Für die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler und natürlich das gesamte Ahrtal ist dieses Turnier schon aus wirtschaftlicher Perspektive her eine ganz große Nummer.







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