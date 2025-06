Für das ein oder andere Team war der Auftritt am Wochenende das letzte Spiel der Medenrunde. Andere müssen (oder dürfen) wiederum noch einmal ran. Das Spiel der weiblichen U15 des TC BW Bad Ems in der Verbandsliga beim HTC Bad Neuenahr wurde am Freitag kurzfristig abgesagt, da Bad Neuenahr seine Mannschaft zurückzog. „Das ist etwas schade, dass unsere Mädels dann nur drei Spiele zusammen hatten“, sagte BW-Sportwart Trainer Patrick Friedrich.

Männliche U 15, Verbandsliga: TC Oberwerth Koblenz – BW Bad Ems 0:6. Der klare Erfolg beim Tabellenletzten verhalf den jungen Kurstädtern nicht zum Klassenverbleib. Sie beenden die Saison mit 4:6 Punkten auf dem fünften und damit vorletzten Tabellenrang. Die einzelnen Ergebnisse: Klaas Petersen – Leif Leukel 0:1 (Aufgabe Petersen); Felix Schmelzlin – Raphael Menniken 0:6, 0:6; Miro Mohr – Tim Gemmer 0:6, 0:6; Hagen Oellermann – Niclas Bendel 0:6, 0:6; Mohr/Oellermann – Leukel/Bendel 0:6, 0:6; Menniken/Gemmer gewinnt kampflos.

Männer 40, Regionalliga: BW Bad Ems – TEC Darmstadt 9:0. Die Kurstädter halten sich weiterhin schadlos. Auch Fußball-Zweitligatrainer Florian Kohfeldt konnte die Blau-Weißen in seiner Sommerpause mit den zweitplatzierten Darmstädtern nicht aufhalten. Bad Ems steht mit fünf Siegen aus fünf Spielen weiterhin auf dem ersten Platz. Die einzelnen Ergebnisse: Michal Przysiezny (Polen) – Robert Siwek 6:1, 6:3; Thomas Burgemeister – Steffen Schupp 6:0, 3:0 (Aufgabe Schupp); Jan Mertl (Tschechien) – Nicolai Hannig 6:1, 6:1; Federico Pontarolo – Christoph Rachor 6:2, 6:0; Florian Mayer – Jan Vydra 6:1, 6:0; Andreas Tattermusch – Florian Kohfeldt 6:0, 6:1; Przysiezny/Pontarolo – Siwek/Hannig 6:2, 6:4; Burgmeister/Mayer – Schupp/Rachor 1:0 (Aufgabe Darmstadt); Mertl/Tattermusch – Vydra/Kohfeldt 6:1, 6:2.

Männer 40, Süd-West-Liga: SC 1880 Frankfurt – BW Bad Ems II 7:2. „Das war ein wenig ernüchternd“, hielt Patrick Friedrich von den Bad Emsern fest. „Klar ist Frankfurt Zweiter, aber wir haben heute auch schwach gespielt.“ Dennoch steht am Ende der Saison – mit nur einem Sieg – der Klassenverbleib. Die einzelnen Ergebnisse: Sebastian Metzger – Christian Klapthor 6:3, 6:2; Dominic Metzger – Dominik Hillenbrand 6:2, 6:2; Tobias Ahlheim – Timo Kathke 6:4, 6:2; Moritz Stollberg – Razvan Verone (Rumänien) 6:7, 5:7; Andre Heinrich – Sebastian Mastalerz 2:6, 6:7; Patrick Huber – Marc Friedrich 6:4, 6:1; S. Metzger/Denan Islambegovic (Kroatien) – Klapthor/Hillenbrand 6:2, 6:2; D. Metzger/Stollberg – Kathke/Friedrich 6:2, 6:2; Huber/Heinrich – Verone/Maastalerz 6:2, 5:7; 10:7.

Männer 50, Süd-West-Liga: BW Bad Ems – TC Königstein 9:0. Ein Spieltag vor Schluss ist den Bad Emsern die Meisterschaft wohl kaum mehr zu nehmen. Beim Abschluss in Landau genügt in der kommenden Woche bereits ein Remis, um die Korken knallen zu lassen. Ordentlich gefeiert werden konnte im letzten Heimspiel, bei dem die Kurstädter den Gästen aus Königstein keine Chance ließen. Bereits nach den Einzeln war alles entschieden, sodass sich die Spieler die Doppel bei brütender Hitze schenkten. Die einzelnen Ergebnisse: Cedric Melot (Belgien) – Christian Dietrich (Niederlande) 6:0, 6:0; Alexander Waske – Gilbert Schulz-Schomburgk 6:1, 6:0; Marcus Hilpert (Niederlande) – Oliver Evertz 6:0, 6:0; Lars Wellmann – Andreas Schulte 6:0, 6:0; Francisco Costa (Brasilien) – Dieter Pfaff 6:1, 6:1; Jasper Stoter (Niederlande) – Thomas Max Schänzle 6:0, 6:0; Melot/Wellmann – Dietrich/Schulz (Sieg Bad Ems); Waske/Jörg Walther – Evertz/Pfaff (Sieg Bad Ems); Hilpert/Stoter – Schulte/Schänzle (Sieg Bad Ems).

Frauen 40, Süd-West-Liga: TC Bruchköbel – RL Lahnstein 2:7. „Wir haben’s geschafft – unser Klassenerhalt ist in trockenen Tüchern“, freute sich die Lahnsteiner Mannschaftskapitänin Sandra Beyl nach dem klaren Auswärtssieg. „Wir hatten vier schnelle Einzelpunkte“, blickte Beyl, die mit einer Wadenverletzung ihr Einzel aufgeben musste, zurück. Christine Hölzke lag in ihrem Einzel bereits mit 1:6, 2:5 zurück, als sie sich wieder herankämpfte und tatsächlich noch siegte. Am letzten Spieltag sind die Lahnsteinerinnen spielfrei. Die einzelnen Ergebnisse: Martina Ley (Tschechien) – Sandra Beyl 2:6, 6:6 (Aufgabe Beyl); Silke Rückziegel – Sarah Wisberg 2:6 (Aufgabe Rückziegel); Mareike Wilz – Christine Hölzke 6:1, 5:7, 7:10; Bettina Boll – Sabrina Heil 2:6, 3:6; Claudia Intek – Elke Hofmann 1:6, 0:6; Anja Stelter – Sabine Jung 1:6, 0:6; Ley/Frauke Roth – Wisberg/Hölzke 6:2, 6:4; Boll/Intek – Heil/Jung 3:6, 2:6; Stelter/Yvonne van der Kruyf – Hofmann/Ulrike Reckart 1:6, 1:6.

Männer 55, Oberliga: TC Diez – TC Rotenbühl Saarbrücken 2:7. „Der Gegner konnte sein Meisterstück und den damit einhergehenden Aufstieg in Diez realisieren und kam so in Top-Besetzung“, hieß es aus Diez. So waren die Tennisspieler aus dem Hain bei tropischen Temperaturen nahezu chancenlos. Thomas Kremer, der an Position eins führte, profitierte von der Aufgabe seines Gegners, Johannes Ohl an zwei musste sich „nach großem Kampf“ knapp im Match-Tiebreak geschlagen geben. An den Positionen drei bis sechs war der Gegner „schier übermächtig“, berichteten die Diezer. Mit einem Nachholspiel in Hassloch beenden die Diezer in der kommenden Woche ihre Saison – auf dem dritten oder vierten Tabellenplatz. „Damit sind wir sehr zufrieden.“ Die einzelnen Ergebnisse: Thomas Kremer – Andreas Kriebisch 7:5 (Aufgabe Kriebisch); Johannes Ohl – Wolfgang Kullmann 4:6, 7:6, 4:10; Joachim Braun – Frank Mohr 0:6, 3:6; Thomas Klein – Patrick Rosar 1:6, 0:6; Ulf-Hendrik Klein – Sven Gathen 1:6, 4:6; Michael Ruhe – Henning Holzmann 2:6, 1:6; Ohl/Klein – Kullmann/Gathen 0:1 (Aufgabe Diez); Braun/Klein – Mohr/Rosar (Aufgabe Diez); Kremer/Ruhe – Kriebisch/Holzmann (Aufgabe Rotenbühl).

Männer 75, Oberliga: TC GW Bellheim – BW Bad Ems II 2:4. Durch den Auswärtssieg feierte die Emser Reserve den Klassenverbleib. Nach sieben Spielen weisen die Kurstädter das bessere Match-Verhältnis (18:24) auf im Vergleich mit dem punktgleichen TC Grün-Weiß Bellheim (15:27). Die einzelnen Ergebnisse: Theo Wolf – Peter Buhr 0:6, 2:6; Willi Brechtel – Heinz-Gert Decker 4:6, 0:6; Gerd Wolf – Reinhold Sabel 6:1, 2:6, 10:5; Edwin Höfer – Hans-Juergen Gerharz 0:6, 1:6; T. Wolf/G. Wolf – Buhr/Günter Bröder 6:2, 6:0; Helmut Brüttinger/Höfer – Egon Schumacher/Sabel 1:6, 6:1; 8:10.