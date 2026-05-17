Höhere Tennis-Ligen: Für Razvan Verone lohnt sich die Anreise aus Bukarest Stefan Nink 17.05.2026, 11:26 Uhr

i Ex-Profi Alexander Waske war mit den Bad Emser 50ern für Gastgeber TSC Mainz mindestens eine Nummer zu groß. Andreas Hergenhahn

In der heimischen Tennis-Szene stand am Samstag in der Süd-West-Liga der 7:2-Derbysieg der Damen 40 des TC Rhein-Lahn Lahnstein gegen den TC BW Bad Ems im Fokus. Kantersiege landeten derweil die beiden Regionalligateams von der Insel Silberau.

Auf dem eingeschlagenen Weg zur angepeilten erneuten Teilnahme an der nationalen Endrunde haben die Herren 40 des Tennis Clubs Blau Weiss Bad Ems als nunmehr einzige verlustpunktfreie Mannschaft der Regionalliga Südwest den nächsten großen Schritt bewältigt.







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