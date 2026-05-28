Tennisdrama in Paris: Friedsam scheitert nach hartem Kampf, Choinski muss verletzungsbedingt aufgeben. Beide verpassen das French-Open-Hauptfeld, sichern sich jedoch stolze Preisgelder.

Die Tennisprofis Anna-Lena Friedsam (Oberdürenbach) und Jan Choinski (Münstermaifeld) haben den Einzug ins Hauptfeld der French Open verpasst.

Friedsam überstand nach einer bislang schwierigen Saison die ersten beiden Qualifikationsrunden, musste sich in der finalen Qualifikationsrunde aber klar der favorisierten Österreicherin Sinja Kraus mit 1:6 und 1:6 geschlagen geben.