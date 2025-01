Qualifikation in Australien Friedsam nimmt nach schwerer Zeit neuen Anlauf Daniel Fischer 05.01.2025, 13:46 Uhr

i Anna-Lena Friedsam nimmt einen Anlauf, sich bei den Australian Open durch die Qualifikation zu spielen und das Hauptfeld beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres zu erreichen. Für diese Saison hofft sie vor allem, verletzungsfrei zu bleiben, um sich wieder nach oben spielen zu können. IMAGO/Juergen Hasenkopf. IMAGO/Hasenkopf

Das Nahziel für Tennisprofi Anna-Lena Friedsam lautet: die Qualifikation für die Australian Open. Mittelfristig möchte die Oberdürenbacherin aber wieder verlorenen Boden gutmachen. Voraussetzung dafür: endlich mal wieder verletzungsfrei bleiben.

Nach einer von Verletzungen geprägten Saison 2024 ist Tennisprofi Anna-Lena Friedsam (Oberdürenbach) zurück auf dem Platz und möchte sich so schnell wie möglich wieder nach oben arbeiten. Am anderen Ende der Welt startet die 30-Jährige in der Qualifikation ab Montag zu den Australian Open in Melbourne.

