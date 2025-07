Tennisprofi Anna-Lena Friedsam (Oberdürenbach) hat es beim WTA-Turnier in Porto (Kategorie 125) bis ins Halbfinale geschafft. Dort unterlag die Nationalspielerin deutlich der Thailänderin Lanlana Tararudee mit 3:6 und 3:6. In der Weltrangliste geht es für die 31-Jährige aber dennoch erstmals seit Mai letzten Jahres wieder unter die Top 200.

Etwas geschlaucht von kräftezehrenden Matches zuvor konnte Friedsam im Halbfinale des mit 100.000 Euro dotierten Hartplatzturnieres in Porto ihrer Kontrahentin aus Thailand (Weltranglistenplatz 187) nur phasenweise Paroli bieten. Insbesondere die geringe Quote von gewonnenen Punkten nach erstem Aufschlag im Feld (49 Prozent) bereitete Friedsam Probleme, sodass sie insgesamt zehn Breakbälle zuließ. Zwar konnte Friedsam sechs dieser zehn Breakbälle abwehren, am Ende stand nach 78 Minuten Spielzeit aber dennoch eine recht glatte Niederlage zu Buche.

Teilnahme an Quali bei US Open sollte sicher sein

Nichtsdestotrotz war es für die Oberdürenbacherin eines ihrer besten Turniere seit ihrem Comeback zu Beginn des Jahres nach langer Verletzungspause. Auf dem Weg ins Halbfinale schlug Friedsam unter anderem die an Position sechs gesetzte Schweizerin Celine Naef (Weltranglistenrang 167) glatt in zwei Sätzen. Im Viertelfinale lieferte sie sich einen Tag vor dem Halbfinale ein hart umkämpftes Duell mit der Japanerin Mai Hontama, das nach über zwei Stunden Spielzeit mit 3:6, 6:4 und 6:4 an Friedsam ging, womöglich aber die entscheidenden Kräfte kostete. In der Live-Weltrangliste geht es für die ehemalige Nummer 45 bis auf Rang 194 nach oben und damit erstmals seit Mai letzten Jahres wieder unter die Top 200 der Weltrangliste. Zudem hat Friedsam damit eine Teilnahme an der Qualifikation für die Australian Open im Januar nächsten Jahres sicher. Auch für die Qualifikation bei den bereits in knapp einem Monat beginnenden US Open in New York sollte es dank der jüngsten Leistungen nach derzeitigem Stand reichen.