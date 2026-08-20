Der TC Hoppstädten-Weiersbach feiert: Die Frauen steigen in die C-Klasse auf, die Männer sichern Rang zwei. Überraschungen und starke Nachwuchsleistungen prägen die gute Saison des Tennisclubs.
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Der TC Hoppstädten-Weiersbach blickt auf eine insgesamt erfolgreiche Medenrunde zurück. Besonders die erste Frauenmannschaft sorgte mit dem Gewinn der Meisterschaft und dem damit verbundenen Aufstieg für einen sportlichen Höhepunkt. Auch die erste Männermannschaft und die jüngsten Nachwuchsspieler überzeugten mit starken Platzierungen.