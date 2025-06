Regen prasselte zwar teils unaufhörlich hernieder bei den Spielen der höherklassigen Tennisteams aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis, in die Wertung kamen aber alle Spiele.

Männer 40, Verbandsliga

SP TG/Sportpark Simmern/Kisselbach – TC Trier 9:0. Zweiter Sieg im vierten Spiel für die SG-Männer, die damit eines von zwei Teams mit 4:4 Punkten in der Sechserstaffel sind. Vorne haben Rengsdorf und Kirchen 8:0 Punkte, hinten Trier und Gensingen 0:8. Im Heimspiel gegen die Trierer führten die Hunsrücker bereits 6:0 nach den Einzeln, bevor Regen einsetzte und die Doppel nicht mehr gespielt wurden, aber an die Gastgeber gingen nach Absprache. Vor dem Regen hatten Andreas Kneip, Ales Friedl, Christopher Wehrmann, Hannes Klingenhöfer und Marco Wilbert ihre Einzel sehr klar gewonnen, Daniel Reiß musste in den Match-Tiebreak und holte hier den Punkt mit 10:8.

Frauen 30, Verbandsliga, Gruppe 32

DJK Mainzer Sand – SG Sportpark/TG Simmern 4:2. Nach der Niederlage in Mainz stehen 0:8 Punkte für die Simmernerinnen zu Buche, der Klassenerhalt dürfte schwer zu realisieren werden, allerdings steht am 15. Juni noch das Duell mit dem Vorletzten Neuburg an (2:6 Punkte), ein Team steigt ab aus der Sechserstaffel. Mainz hat als Dritter 5:3 Punkte auf dem Konto, die Gäste punkteten zwar durch Natalie Herrmann und Jennifer Stein im Einzel mit souveränen Auftritten, aber alle anderen vier Spiele gingen klar an die „Sand-Frauen“.

Frauen 30, Verbandsliga, Gruppe 33

TC Grün-Weiß Buchholz – TV Kastellaun 2:4. Auch in Buchholz regnete es in Strömen, nach den Einzeln (1:3) war die Überlegung, an einem anderen Tag weiterzuspielen. Dann ging es aber doch weiter mit den beiden Doppeln – und am Ende stand der dritte Sieg im vierten Spiel für Kastellaun sowie die vierte Niederlage der Buchholzerinnen, die es schwer haben werden, einen der beiden Abstiegsplätze noch zu verlassen. Für die Grün-Weiß-Frauen siegten Inga Kittler im Einzel und das Doppel Lesley Blank/Janina Berwanger, bei Kastellaun holten Angela Berger, Julia Berger, Lucienne Lehnen und das Doppel Angela Berger/Lehnen die Punkte.