Zwei Tennisklubs aus dem Kreis Cochem-Zell spielen oberhalb der Rheinlandliga, wobei die Männer 70 des TC Treis bekanntlich in einer SG mit Oberfell aus dem Kreis Mayen-Koblenz zusammen spielen. Die Oldies, die immer am Montagmorgen antreten, haben aber noch eine Woche Pause und sind erst am 12. Mai daheim gegen den TC Bernkastel-Kues an der Reihe. Dadurch starteten nur die Männer 30 der SG Forst/Lutzerath – und mussten eine knappe Niederlage einstecken.

SG Roßbach/Siershahn/Mittenwald Montabaur – SG Forst/Lutzerath 5:4. In Siershahn ging es ganz eng zu – am Ende hatten die Westerwälder Gastgeber knapp die Nase vorn. Das hätte aber auch ganz anders aussehen können, denn die Eifeler Marko Pulvermacher verloren nur knapp mit 8:10 im Match-Tiebreak, Bernhard Kock gewann seinerseits mit 11:9 – und auch das Doppel Frank Fischer/Pulvermacher ging mit 10:8 in der „Verlängerung“ an die Gäste. Die weiteren Siege holten Tim Kalter im Einzel und im Doppel an der Seite von Oliver Müller.