Eitelborner spielt stark Florian Broskas Gegner knickt um und gibt auf Daniel Fischer 04.02.2026, 14:08 Uhr

i Florian Broska zeigte in seiner ersten Partie bei den Koblenz Tennis Open eine starke Leistung, da änderte sich auch nichts daran, dass sein Gegner verletzungsbedingt aufgeben musste. René Weiss

Tennisdrama in Koblenz: Lokalmatador Florian Broska profitiert von einer verletzungsbedingten Aufgabe seines Gegners Johannus Monday. Zuvor hatte der Eitelborner in der EPG Arena eine bärenstarke Leistung gezeigt.

Lokalmatador Florian Broska (Eitelborn) hat die erste Runde der Koblenz Tennis Open überstanden. Beim Auftaktmatch in der EPG Arena profitierte der 28-jährige Eitelborner von der verletzungsbedingten Aufgabe seines favorisierten Gegners Johannus Monday (Großbritannien), hatte zu diesem Zeitpunkt aber nach starker Leistung auf Siegkurs gelegen.







